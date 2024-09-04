Експравоохоронець допомагав РФ атакувати Торецьк: СБУ затримала підозрюваного

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваним виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який чекав на захоплення громади.

Зазначається, що для того, щоб допомогти росіянам, підозрюваний обходив населений пункт, де приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ. Також він намагався встановити координати штабів і бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Торецькому напрямку.

"Отриману інформацію фігурант пересилав у телеграм-бот, який адміністрували представники ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, чоловік передавав відомості своєму давньому знайомому - співробітнику "народної міліції ДНР", який працює на російську спецслужбу.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.