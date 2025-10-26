США далі посилюватиме тиск проти РФ, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Я думаю, що буде посилення тиску. І санкційного, і, можливо, будуть якісь рішення по зброї. Тобто, що він буде робити? Він зараз ухвалив рішення. Буде два тижні чи три дивитися, як Путін відреагує. Буде чекати конструктивної реакції від Путіна. Путін не буде реагувати конструктивно, а буде казати: "Ми ще дві ракети запустимо". Він буде нові санкції запроваджувати", - заявив він.

На думку Портникова, зараз буде головним героєм дня міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Який, до речі, мені таке враження, давно хотів. В нього такий настрій. І нарешті йому дали можливість. В нього вже є все на столі, що можна здійснювати. Будуть нові санкції. Путін знову буде реагувати: "Ах, так, Росія, русские не сдаются", - наголосив журналіст.

Він нагадав, що у Путіна є геніальна фраза, що суверенна держава взагалі не може ухвалювати рішень під тиском.

"Ми можемо Путіну теж саме сказати, що ми взагалі живемо. Дмитрієв вже говорить, що він всім дарує цитати Путіна на шоколадних цукерках. От і у нас є така цукерка, де написано, що суверенна держава не може ухвалювати рішення під тиском, так що припиніть тиск. Буде це і вони весь час будуть йти далі по дорозі до подальшої ескалації. Питання в тому, чи не викличе війну Росії та Заходу", - підсумував Портников.