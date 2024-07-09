"США мають сумніви щодо легітимності Зеленського, а Україна використовує хімічну зброю": добірка російських фейків за 8 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 8 липня російські ЗМІ запустили три дезінформації.

Дезінформація: російське міноборони: "Заяви представників київського режиму про нібито навмисний ракетний удар Росії по цивільних об'єктах абсолютно не відповідають дійсності".

Спростування: Чергова цинічна спроба російських терористів зняти з себе відповідальність за удар по дитячій лікарні та житлових будинках. Докази, зібрані правоохоронцями, та чисельні відео в мережі свідчать про те, що в дитячу лікарню вдарила саме російська ракета.

Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "У США ставлять під сумнів будь-які призначення Зеленського після закінчення терміну повноважень. Вакуум легітимності стає основною проблемою для Офісу президента на міжнародній арені".

Спростування: Володимир Зеленський згідно з Конституцією України залишається легітимним Главою держави. У західних партнерів немає сумнівів щодо легітимності президента.

Дезінформація: Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс РФ Кирилов заявив: "Український режим регулярно порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї".

Спростування: Не надаючи жодних доказів, російська пропаганда використовує тактику віддзеркалення, звинувачуючи Україну у злочинах російської армії. Ці спроби приречені на провал, оскільки саме РФ використовує хімічну зброю на фронті, про що неодноразово повідомляли Z-воєнкори.