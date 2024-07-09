"США мають сумніви щодо легітимності Зеленського, а Україна використовує хімічну зброю": добірка російських фейків за 8 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 8 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 8 липня російські ЗМІ запустили три дезінформації.
Дезінформація: російське міноборони: "Заяви представників київського режиму про нібито навмисний ракетний удар Росії по цивільних об'єктах абсолютно не відповідають дійсності".
Спростування: Чергова цинічна спроба російських терористів зняти з себе відповідальність за удар по дитячій лікарні та житлових будинках. Докази, зібрані правоохоронцями, та чисельні відео в мережі свідчать про те, що в дитячу лікарню вдарила саме російська ракета.
Дезінформація: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "У США ставлять під сумнів будь-які призначення Зеленського після закінчення терміну повноважень. Вакуум легітимності стає основною проблемою для Офісу президента на міжнародній арені".
Спростування: Володимир Зеленський згідно з Конституцією України залишається легітимним Главою держави. У західних партнерів немає сумнівів щодо легітимності президента.
Дезінформація: Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс РФ Кирилов заявив: "Український режим регулярно порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї".
Спростування: Не надаючи жодних доказів, російська пропаганда використовує тактику віддзеркалення, звинувачуючи Україну у злочинах російської армії. Ці спроби приречені на провал, оскільки саме РФ використовує хімічну зброю на фронті, про що неодноразово повідомляли Z-воєнкори.
- 4 липня стало відомо, що прокремлівська пропаганда та росЗМІ поширюють інформацію, що нібито у підручниках з історії України є розділ про "визволення Львівщини Гітлером".
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