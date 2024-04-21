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Війна з Росією: хроніка
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США можуть відправити допомогу Україні до кінця наступного тижня, - сенатор Ворнер

21 квітня, 2024 неділя
20:18
Війна з Росією ракети великої дальності ATACMS

Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер припустив, що Штати можуть відправити допомогу для України, зокрема далекобійні системи ATACMS, уже наступного тижня

Про це він сказав CBS News.

"Отримання цього додаткового обладнання має пройти якнайшвидше. Я сподіваюся, що як тільки це надійде до президента у вівторок або середу, ці поставки будуть відразу відправлені з ракети ATACMS більшого радіуса дії", - сказав сенатор.

За його словами, пакет підтримки для України мали б відправити ще пів року тому, проте наразі найкращий час для відправки буде саме зараз - на цьому тижні.

Крім цього Ворнер заявив, що українські захисники за два роки повномасштабного вторгнення знищили 87% наявних у Росії сухопутних сил, 63% їхніх танків та 32% бронетранспортерів.

"Не можна недооцінювати ту мужність, рішучість українців, але якщо у них немає матеріалів, вони не можуть перенести цю боротьбу", - додав він.

  • У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
Теги:
Світ
Україна
зброя
США
допомога Україні
допомога США Україні
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