США можуть відправити допомогу Україні до кінця наступного тижня, - сенатор Ворнер

Про це він сказав CBS News.

"Отримання цього додаткового обладнання має пройти якнайшвидше. Я сподіваюся, що як тільки це надійде до президента у вівторок або середу, ці поставки будуть відразу відправлені з ракети ATACMS більшого радіуса дії", - сказав сенатор.

За його словами, пакет підтримки для України мали б відправити ще пів року тому, проте наразі найкращий час для відправки буде саме зараз - на цьому тижні.

Крім цього Ворнер заявив, що українські захисники за два роки повномасштабного вторгнення знищили 87% наявних у Росії сухопутних сил, 63% їхніх танків та 32% бронетранспортерів.

"Не можна недооцінювати ту мужність, рішучість українців, але якщо у них немає матеріалів, вони не можуть перенести цю боротьбу", - додав він.