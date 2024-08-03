"США не допустять Китай до переговорів з Росією": Фейгін назвав причину

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Не можуть зібратися Київ і Москва просто десь, без посередників. А такий посередник не готовий - у США нема кому, а Ердоган уже втратив свою позицію посередника, якому довіряє Київ. Насамперед США й Захід не бачать в Ердогані вже такого ефективного посередника, оскільки він занадто зблизився з Москвою. Тому ердоганівський майданчик навряд чи зможе бути дієвим", - вважає Фейгін.

Політик вважає, що США ніколи не допустять, щоб Китай став миротворцем в Європі.

"Щодо Китаю, то Пекін має більше шансів стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою. Китай має важливий козир: взаємини з Москвою, можливість впливати на неї й притягнути до переговорів, змусити до участі. Це формат, який схвалить сам Китай. Але тут є проблема – США не мають наміру давати Китаю такі козирі. Вони не бажають, щоби Китай виступив у цьому конфлікті на території Європи як миротворець, посередник, гарант, ще хтось там, укріпивши свій міжнародний авторитет, мовляв, тепер Китай вирішує, коли починати й припиняти війни, – на це США ніколи не пристануть. Ніколи. Трамп узагалі антикитайське налаштований, та навіть нинішня адміністрація Байдена продовжує за Обамою називати Китай не наддержавою, а регіональною державою в Південно-Західній Азії і не більше, не визнає його претензії на якийсь там бінарний світ, двополярний, у якому є Вашингтон і Пекін. Тому на це США не погодяться", - додав він.