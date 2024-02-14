США передали Україні обладнання для розмінування на понад $1 млн
13 лютого США передали Україні обладнання для розмінування територій вартістю понад $1 млн
Про це заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк у X.
"Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад $1 млн Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України", - написала вона.
- Президент США Джо Байден закликав Палату представників не зволікати з ухваленням законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки ціна бездіяльності зростає з кожним днем.
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