США передали Україні обладнання для розмінування на понад $1 млн

Про це заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк у X.

"Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад $1 млн Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України", - написала вона.

Понад третина території України замінована внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю в понад 1 млн доларів США @SSTS_UA дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України. pic.twitter.com/m5NU9w3wyT — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 13, 2024