США проти використання ATACMS по території РФ, але помітили перекидання російських сил на Курщину, - CNN

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяви посадовців США.

"Для нас очевидно, що пан Путін і російські військові перенаправляють деякі ресурси, деякі підрозділи в Курську область, щоб нібито протидіяти діям українців", - заявив CNN у четвер речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, переміщення російських військ з України "не означає, що Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України або навіть на півдні, в напрямку таких міст, як Запоріжжя". Він наголосив, що на фронті все ще тривають активні бойові дії.

За даними двох інших джерел, знайомих із західною розвідкою, Росія, схоже, поки що не перекидає свої більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області.

"Ми ще не бачили значного переміщення, і ми не можемо сказати, чи це лише тому, що вони тільки почали переміщати сили, чи у них просто немає сил для переміщення", - сказав один з джерел.

Крім цього, офіційні особи заявили, що США також не бажають дозволяти Україні використовувати надану зброю далекого радіусу дії в межах Курської області - не через ризик ескалації, а тому, що США мають лише обмежені запаси ракет великої дальності, зокрема ракети ATACMS. На їх думку, їх було б краще використовувати для звільнення окупованого Криму.