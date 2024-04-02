США розглядають варіант передачі НАТО координації "Рамштайну" на випадок президентства Трампа, - Politico

Про це повідомляє Politico.

За інформацією американського видання, США та інші західні країни розглядають можливість передачі НАТО очолюваної США багатонаціональної групи, яка координує постачання зброї в Україну. Politico називає це однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти потік зброї для Києва на випадок другого президентства у Сполучених Штатах Дональда Трампа.

Очікується, що 3-4 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі її учасники обговорять низку варіантів, у тому числі поступовий перехід організації, відомої під назвою "Рамштайн", під контроль Альянсу.

За словами одного з обізнаних чиновників, передачу повноважень можуть офіційно завершити на саміті лідерів країн НАТО у Вашингтоні в липні.

Водночас представник міноборони США Чарлі Дітц відмовився підтвердити інформацію Politico та заявив, що Пентагон не має нових повідомлень щодо формату або структури "Рамштайну".

"Ми постійно обговорюємо, як можемо забезпечити постійну підтримку України та як організувати її найкращим чином", — сказав Дітц.

У Politico наголосили, що передача координації Контактної групи в руки НАТО стала б значним кроком у напрямку зміцнення підтримки України в осяжному майбутньому "на тлі страху Європи повернення Трампа до Білого дому".

Контактна група "Рамштайн" була створена навесні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну головою Пентагону Ллойдом Остіном і тодішнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі для координації підтримки оборони України.