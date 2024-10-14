Старі райони Сіверськодонецька третю зиму залишаються без опалення, - ОВА

Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, опалювальний сезон у "ЛНР" має розпочатися найближчими днями, а в старих районах Сіверськодонецька ситуація майже незмінна з минулорічною.

"Уже восени комунальники влаштували показові земляні роботи посеред вулиць міста. Втім, до укладання теплотрас та опресування багатоповерхівок справа так і не дійшла. Третю зиму населення залишиться без тепла", - заявив Лисогор.