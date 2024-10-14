Старі райони Сіверськодонецька третю зиму залишаються без опалення, - ОВА
Низка старих районів тимчасово окупованого Сіверськодонецька Луганської області третю зиму поспіль залишаються без опалення
Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, опалювальний сезон у "ЛНР" має розпочатися найближчими днями, а в старих районах Сіверськодонецька ситуація майже незмінна з минулорічною.
"Уже восени комунальники влаштували показові земляні роботи посеред вулиць міста. Втім, до укладання теплотрас та опресування багатоповерхівок справа так і не дійшла. Третю зиму населення залишиться без тепла", - заявив Лисогор.
- У тимчасово окупованому Донецьку цієї зими під загрозою зриву опалювальний сезон. Працівники котелень Донецької області через невиплату зарплат відмовляють виходити на роботу.
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