Статус УБД за спрощеною схемою отримали 71 тис. військових з початку року

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Суть новації в тому, що вона дає можливість оформити статус через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Уповноважені представники військових частин зобов’язані внести дані до реєстру протягом п’яти днів після початку виконання бойового завдання, а подані матеріали розглядаються автоматично в режимі реального часу.

Водночас нова система не замінила, а лише доповнила чинний порядок оформлення статусу УБД через спеціальну комісію з розгляду матеріалів, уточнили в Міноборони.

Для цього командування військової частини може подати документи від імені військовослужбовця, або він має право зробити це особисто. Самостійне звернення передбачає подання заяви за встановленим зразком, двох фотокарток 3х4 на матовому папері та документів, що підтверджують участь у бойових діях.

Заповнені документи треба надіслати поштою до комісії органу військового управління, якому підпорядковується військова частина, де боєць проходить або проходив службу під час виконання бойових завдань.