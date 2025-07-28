Стоїть дуже сильний сморід: заступник голови Сумської райради про звільнену Кіндратівку
У звільненій Кіндратівці на Сумщині триває зачистка. У селі стоїть сильний сморід - на вулицях залишилися тіла знищених окупантів
Про це в ефірі Еспресо сказав заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак.
"Мешканців у населеному пункті Кіндратівка давно не було. Люди, які залишалися там перед ворожим вторгненням, зникли, їхня доля наразі невідома. Кіндратівка - дуже великий населений пункт, у якому раніше були школа, лікарня та клуб. Дякую 225-му ОШП, який провів велику роботу, хлопці діяли з розумінням, адже окупанти були в оточенні", - наголосив Біцак.
За словами заступника голови Сумської районної ради, звільнити Кіндратівку можна було й раніше, але це могло призвести до загибелі наших хлопців.
"Тому все було зроблено грамотно, з дотриманням тактики, і вже є певні результати. Кажуть, там стоїть сильний сморід, бо по селу ще лежать тіла дохлих окупантів. Наразі триває зачистка, буде наведено лад і порядок. Ми обов'язково відбудуємо це село", - додав Біцак.
- Ааналітичний проєкт DeepState повідомляв, що станом на 25 липня українські військові звільнили від російської окупаційної армії населений пункт Кіндратівка Сумської області.
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