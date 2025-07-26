Українські військові звільнили від окупантів Кіндратівку на Сумщині, - DeepState
Українські військові станом на 25 липня звільнили від російської окупаційної армії населений пункт Кіндратівка Сумської області
Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.
"Сили Оборони України звільнили Кіндратівку", - йдеться у повідомленні.
Водночас зафіксовано просування ворога біля Мирного та Куп'янська Харківської області, Курдюмівки, Воскресенки та Миролюбівки Донецької області.
- За даними аналітиків, російські окупанти станом на 25 липня мають просування вглиб української території в населених пунктах Запорізької та Донецької областей.
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