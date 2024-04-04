Столтенберг про події на фронті: якщо союзники по НАТО не нададуть допомогу, Україна втратить ще більше територій
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що існує два сценарії розвитку подій на фронті в Україні: якщо союзники з-поміж країн Альянсу не нададуть допомогу, ситуація може стати ще більш небезпечною
Про це Столтенберг заявив під час пресконференції.
На його думку, наразі можливі два сценарії подій. У першому союзники по НАТО надають допомогу Україні, внаслідок чого ЗСУ отримують можливість повернути під контроль захоплені території. У іншому сценарії, якщо допомоги не буде, "Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною".
Генсек додав, що країни НАТО впевнені, що Україна спроможна досягти нових успіхів, тому союзники мають діяти енергійно, щоб надати ще більшу підтримку.
Столтенберг наголосив на необхідності терміново мобілізувати підтримку України, оскільки, за його словами, РФ готова жертвувати як людьми, так і військовим спорядженням. До того ж там триває мобілізація, а російські війська тиснуть на фронті.
- 4 квітня відбулася зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. На ній обговорювалось стратегічне зобов'язання усіх країн-учасниць стосовно допомоги Україні.
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