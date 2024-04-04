"Безпека України важлива для безпеки НАТО, ми шукаємо потужні способи підтримки", - Столтенберг
Розпочалась зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у штаб-квартирі Альянсу, передає Еспресо.TV.
Він зазначив, що обговорюватиметься стратегічне зобов'язання усіх країн-учасниць стосовно допомоги Україні.
"Ми будемо чітко слідувати тим крокам, які визначили. Вчора під час засідання зустрічей міністрів закордонних справ, ми говорили, що безпека Україна важлива для нашої безпеки. Тому ми маємо розробити таку структуру, таку дорожню карту, яка була б прогнозованою і зрозумілою для усіх країн-учасниць країн НАТО. Ми шукаємо шляхи, потужні способи, щоб організувати підтримку Україні. Будемо обговорювати стратегічне зобов'язання, з боку усіх країн-учасниць. Ми вітаємо волонтерські внески, але ми будемо робити чергові обіцянки, щоб Україна отримала від нас ще більше", - заявив Столтенберг на початку зустрічі Ради Україна-НАТО.
Зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Брюсселі 4 квітня, за участю голови українського МЗС Дмитра Кулеби та присвячена підтримці Україні.
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО забезпечує 99% військової допомоги Україні, проте ситуація на фронті складна, тому важливо посилити підтримку.
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