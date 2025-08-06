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Війна з Росією: хроніка
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Танк, 52 артсистеми і 1010 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті

Світлана Кравченко
6 серпня, 2025 середа
07:31
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж минулої доби, 5 серпня, російська окупаційна армія втратила ще понад тисячу своїх військових, а також низку одиниць техніки й озброєння

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 1 059 270 (+1010) осіб,
  • танків – 11 072 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 091 (+0) од,
  • артилерійських систем – 31 133 (+52) од,
  • РСЗВ – 1455 (+3) од,
  • засоби ППО – 1203 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147) од,
  • крилаті ракети – 3555 (+0) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57 475 (+138) од,
  • спеціальна техніка – 3936 (+1) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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