Танк, 52 артсистеми і 1010 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті
Упродовж минулої доби, 5 серпня, російська окупаційна армія втратила ще понад тисячу своїх військових, а також низку одиниць техніки й озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 059 270 (+1010) осіб,
- танків – 11 072 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 091 (+0) од,
- артилерійських систем – 31 133 (+52) од,
- РСЗВ – 1455 (+3) од,
- засоби ППО – 1203 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147) од,
- крилаті ракети – 3555 (+0) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57 475 (+138) од,
- спеціальна техніка – 3936 (+1) од.
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