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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
Ексклюзив

Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський

Тетяна Нижник
30 листопада, 2024 субота
10:00
Війна з Росією Дональд Трамп

Трамп не настільки добре знає Російську Федерацію і не слідкує за розвитком подій, але це робить його команда

Зміст

Про це розповів аналітик, історик,  експерт Джеймстаунського фонду у Вашингтоні Януш Буґайський в етері Еспресо.

"Ті, хто допомагають Дональду Трампу розробляти політику, мають краще уявлення про те, як відбувається війна. Технічно Київ має бути спокійним, тому що Трамп не збирається про щось домовлятися. Він намагається допомогти досягти не тільки миру, а й перемоги для себе та Америки загалом", - зазначив він.

Стратегічно не може бути такого, щоб Україна віддала свої території, каже Буґайський.

"Тактично може виникнути ситуація, коли Україна може сказати: "Гаразд, давайте зробимо припинення вогню. Давайте приймемо ці угоди." Деякі з команди Трампа вже пропонували це для утримання миру в Україні. Можна прислати миротворців і показати, що Російська Федерація порушує правила та ескалує війну. Один зі сценаріїв полягає в тому, щоб переконати Трампа, що якщо він слідуватиме вимогам Російської Федерації щодо територій, він виглядатиме слабким, лузером. Він також матиме проблеми з Китаєм, який може захопити Тайвань, що призведе до війни для Америки", - повідомив він.

Тож чим більше успіху в Україні, тим менше шансів на війну з Китаєм. Це і є ціною домовленостей Трампа з РФ, вважає американський політолог.

"Навіть без віддачі територій, припинення вогню, Трамп може показати, що Росія є агресором, і з цим треба боротися, і що Україна – хороша. Я вже чув від його людей, що потрібно зробити так, щоб путінська армія мала великі проблеми через підтримку України Заходом та США", - додав він.

  • Нещодавно повідомлялось, що команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припинені вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
російська армія
Дональд Трамп
допомога Україні
допомога США Україні
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Світ про Україну
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