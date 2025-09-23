"Тепер він довіряє набагато більше мені": Трамп зрозумів, що інформація Путіна була далекою від правди, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що американський лідер Дональд Трамп поступово зрозумів, що диктатор РФ Володимир Путін ділився з ним даними, "далекими від правди"
Про це він розповів журналістам після зустрічі з головою Білого дому.
"Коли Путін президенту Трампу в телефонних розмовах завжди казав, що ще восени вони щось окуповують... А потім він поступово зрозумів, що Путін просто ділився інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені", – сказав Зеленський.
Він охарактеризував свою зустріч з лідером Штатів як дуже добру та конструктивну.
"Дуже важливо, що ми обговорювали, я не буду ділитися всіма деталями. Президент США знає деталі, я думаю він знає більше деталей ніж раніше", – додав президент України.
Також він заявив: Путін намагатиметься поширити війну, і Трамп погодився з ним, що керівник Кремля не чекатиме завершення війни в Україні.
"Натомість він буде намагатися шукати слабкі місця в Європі”, – додав Зеленський, згадавши про останні вторгнення БПЛА в повітряні простори країн континенту.
Окрім того український лідер підкреслив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни.
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
