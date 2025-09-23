"Тепер він довіряє набагато більше мені": Трамп зрозумів, що інформація Путіна була далекою від правди, - Зеленський

Про це він розповів журналістам після зустрічі з головою Білого дому.

"Коли Путін президенту Трампу в телефонних розмовах завжди казав, що ще восени вони щось окуповують... А потім він поступово зрозумів, що Путін просто ділився інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені", – сказав Зеленський.

Він охарактеризував свою зустріч з лідером Штатів як дуже добру та конструктивну.

"Дуже важливо, що ми обговорювали, я не буду ділитися всіма деталями. Президент США знає деталі, я думаю він знає більше деталей ніж раніше", – додав президент України.

Також він заявив: Путін намагатиметься поширити війну, і Трамп погодився з ним, що керівник Кремля не чекатиме завершення війни в Україні.

"Натомість він буде намагатися шукати слабкі місця в Європі”, – додав Зеленський, згадавши про останні вторгнення БПЛА в повітряні простори країн континенту.

Окрім того український лідер підкреслив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни.