Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Тепер він довіряє набагато більше мені": Трамп зрозумів, що інформація Путіна була далекою від правди, - Зеленський

"Тепер він довіряє набагато більше мені": Трамп зрозумів, що інформація Путіна була далекою від правди, - Зеленський

Дар'я Куркіна
23 вересня, 2025 вiвторок
22:55
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що американський лідер Дональд Трамп поступово зрозумів, що диктатор РФ Володимир Путін ділився з ним даними, "далекими від правди"

Зміст

Про це він розповів журналістам після зустрічі з головою Білого дому.

"Коли Путін президенту Трампу в телефонних розмовах завжди казав, що ще восени вони щось окуповують... А потім він поступово зрозумів, що Путін просто ділився інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені", – сказав Зеленський.

Він охарактеризував свою зустріч з лідером Штатів як дуже добру та конструктивну.

"Дуже важливо, що ми обговорювали, я не буду ділитися всіма деталями. Президент США знає деталі, я думаю він знає більше деталей ніж раніше", – додав президент України.

Також він заявив: Путін намагатиметься поширити війну, і Трамп погодився з ним, що керівник Кремля не чекатиме завершення війни в Україні.

"Натомість він буде намагатися шукати слабкі місця в Європі”, – додав Зеленський, згадавши про останні вторгнення БПЛА в повітряні простори країн континенту. 

Окрім того український лідер підкреслив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни.

  • Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".

 

 

 

