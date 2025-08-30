The Telegraph: США розглядають свої приватні військові компанії в Україні як частину мирного плану

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на західних чиновників.

Згідно з планом, приватні підрядники зі США можуть отримати завдання будувати укріплення на передовій, створювати нові бази, а також забезпечувати захист американського бізнесу в Україні. Їхня присутність має слугувати стримуючим фактором для російського диктатора Володимира Путіна, оскільки означатиме пряме залучення громадян США.

Розгортання ПВК розглядається як обхідний варіант після обіцянки Дональда Трампа не відправляти регулярні американські війська в Україну. Такий крок також дозволяє йому одночасно демонструвати прихильникам із партії "Мага" відсутність прямого військового втручання й водночас гарантувати американську присутність у регіоні.

Джерела у британському уряді зазначають, що фактичне розміщення американців на українській території навіть у вигляді приватних підрядників посилить ефект відплати у випадку можливого порушення перемир’я Росією. Це також створить додаткову впевненість у європейських союзників, які домагаються, щоб США зберегли ключову роль у забезпеченні безпеки після можливої мирної угоди.

The Telegraph нагадує, що подібні практики вже застосовувалися у Іраку та Афганістані, де американські ПВК будували військову інфраструктуру та підтримували діяльність армії США.

Окрім будівництва укріплень, обговорюється і ширший пакет безпекових заходів – від патрулювання повітряного простору до місій у Чорному морі та навчання українських військових силами НАТО.

Видання також зазначає, що дискусії про використання приватних підрядників пов’язані з підписаною раніше угодою між Вашингтоном і Києвом щодо видобутку рідкісноземельних ресурсів в Україні. Таким чином, присутність ПВК має не лише безпековий, але й економічний вимір.