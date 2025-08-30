США на Радбезі ООН закликали Росію припинити війну та пригрозили санкціями

Про це сказав постійний представник США при ООН Джон Келлі на засіданні Ради безпеки ООН у пʼятницю.

"Керівництва Росії і України має дійти згоди щодо того, щоб влаштувати двосторонню зустріч. Також президент Трамп заявляє про численні заходи, які будуть вжиті, якщо Росія вирішить продовжувати війну. Сполучені Штати закликають Російську Федерацію до конструктивної взаємодії на користь того, щоб закінчити цю війну і уникнути цих наслідків", - сказав він.

Також Келлі підкреслив, що нещодавні удари Москви по Україні, через які страждають житлові будинки і приміщення в яких знаходять представництва ЄС і Великої Британії, суперечать усім дипломатичним зусиллям.