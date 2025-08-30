США на Радбезі ООН закликали Росію припинити війну та пригрозили санкціями
Сполучені Штати закликають Москву до конструктивної взаємодії для того, щоб завершити війну та наполягають на тому, щоб Росія та Україна домовилися про двосторонню зустріч лідерів
Про це сказав постійний представник США при ООН Джон Келлі на засіданні Ради безпеки ООН у пʼятницю.
"Керівництва Росії і України має дійти згоди щодо того, щоб влаштувати двосторонню зустріч. Також президент Трамп заявляє про численні заходи, які будуть вжиті, якщо Росія вирішить продовжувати війну. Сполучені Штати закликають Російську Федерацію до конструктивної взаємодії на користь того, щоб закінчити цю війну і уникнути цих наслідків", - сказав він.
Також Келлі підкреслив, що нещодавні удари Москви по Україні, через які страждають житлові будинки і приміщення в яких знаходять представництва ЄС і Великої Британії, суперечать усім дипломатичним зусиллям.
- Російська армія у ніч на 28 серпня завдала масованого удару по Україні, внаслідок чого у Києві загинуло 25 людей, ще 53 - поранено.
- Через масовану атаку РФ Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН 29 серпня.
