Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Тільки тиск та висока ціна зможуть змінювати позицію Китаю щодо РФ, - експертка з питань Східної Азії
Ексклюзив

Тільки тиск та висока ціна зможуть змінювати позицію Китаю щодо РФ, - експертка з питань Східної Азії

Євген Козярін
2 листопада, 2025 неділя
20:35
Війна з Росією Сі Цзіньпін та Путін

Я не бачу станом на зараз потреби для Китаю тиснути на російського диктатора Володимира Путіна чи якось зупиняти свою допомогу для Росії

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявила експертка з питань Східної Азії Наталія Плаксієнко-Бутирська.

"Важко прогнозувати, про що будуть говорити Трамп і Сі, і як у них будуть йти переговори, які стосуються їхньої торгівлі, їхніх інтересів, технологій, напівпровідників і так далі. Тому ми не можемо сказати, що, допустимо, Трампу вдасться переконати Сі Цзіньпіня", - сказала вона.

Експертка зазначила, що вона дужа скептично ставиться до того, що Китай можна переконати проханнями, можна переконати аргументами, які до цього часу давалися. 

"Я спостерігаю іншу картину. За майже чотири роки війни, коли була жорстка позиція і цільна позиція Заходу та США, Китай затишився, зрозумів для себе, де є ризики, де він може робити, де ні. Коли почала поступово ця позиція розслаблятися, коли допомога Україні стала неадекватна потребам і Росія вирівняла ті свої ганебні втечі", - зазначила Плаксієнко-Бутирська.

На її думку, тоді Китай зрозумів, що він потрошки може надолужити допомогу рівно стільки, скільки Росії потрібно, аби втримуватися, аби не було поразки.

"І це рівно стільки постійно нарощувалось і виходило за межі певних червоних ліній. Щодо Китаю була одна червона лінія - надання летальної допомоги. Тобто пряма військова допомога, про це говорив, принаймні Байден, Трамп не говорив, а Байден, європейські партнери, вони говорили про це, що це недопустимо, бо буде жах-жах", - додала експертка.

Плаксієнко-Бутирська наголосила, що відповідно, Китай використовує інші методи.

"Він дає товари подвійного призначення і їх більше і більше. Тобто допомога Китаю тільки збільшується, тому що він помічає слабкість позицій Заходу. І з приходом Трампа він ще більше для себе якось усвідомив, переконався, що Трамп, наприклад, чимось лякає, але він не готовий виконати обіцянки. Тобто, виходить, що можна не зважати і не потрібно зважати на ті погрози. Тобто, моє переконання, що тільки висока ціна для Китаю - тільки тиск, спільний тиск європейських країн та Сполучених Штатів Америки, саме вони зможуть міняти, якось коригувати підхід Китаю", - зазначила вона.

Експертка зауважила, що це тиск не тільки щодо Китаю, насамперед тиск щодо Путіна. 

"Наші можливості щодо Росії, втрати Росії, тому що ми не повинні забувати про паралельний трек, який дуже важливий. Якщо Росія буде серйозно потерпати і Китай не зможе балансуючи надавати той необхідний обсяг допомоги, то звісно, що можливо і він буде зацікавлений, аби Росія зупинилась.  Поки що Китай надає стільки, скільки Путіну вистачає для того, щоби вести війну на виснаження, а тим часом Захід коливається і в своїх власних відносинах, і в підтримці України і в підході. Таке розбалансування загальносвітове відбувається і саме тому я не бачу, наприклад, для Китаю потреби тиснути на Путіна чи цю допомогу якось зупиняти", - підсумувала Плаксієнко-Бутирська.

Теги:
Світ
Економіка
Росія
Китай
Володимир Путін
Джо Байден
Дональд Трамп
США
Сі Цзиньпін
допомога США Україні
Читайте також:
Путін в Кремлі
Автор Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
Автор Юрій Мартинович
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Його бомба вбила царя і змінила історію: 172 роки від народження піонера реактивної ери Миколи Кибальчича
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Адріана Муллаянова
2 листопада, 2025 неділя
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
Київ
+8.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 листопада
20:51
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила ударні безпілотники по території України: ситуація ввечері 2 листопада
20:32
Двоповерховий автобус маршруту №57 (Київ)
У Києві на маршрут вийшов вже третій двоповерховий автобус
20:05
OPINION
Про збиті пріоритети: Українська армія — це не про заробітки
20:04
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Шахтар" узяв реванш над "Динамо": розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
19:45
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Я ставлюся до волонтерства як до роботи, - волонтерка з Польщі
19:27
Реклама кінофестивалю "Молодість" (Київ, 2025 рік)
Переможцем 54-го кінофестивалю "Молодість" став дебютний фільм Юрія Дуная "Втомлені": про що він
19:00
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Єврокомісар з питань безпеки та космосу Кубілюс: Для Європи надзвичайно важливо мати українські оборонні спроможності
18:23
Оновлено
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
18:01
OPINION
У нас важливіше бути хорошою людиною, і знати, для кого саме бути хорошим
17:55
Зохран Мамдані зі своїми виборцями
Післязавтра на виборах мера Нью-Йорка здатен перемогти соціаліст-мусульманин з червоною зіркою Зохран Мамдані, - опитування
17:30
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Вірогідність якогось етапу часткової мобілізації у РФ дуже висока, - Фейгін
17:15
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин, - волонтерка з Польщі
16:50
вибух, ракетна атака
Внаслідок комбінованого удару РФ по Дніпровщині є загиблі та поранені серед військових, розпочато розслідування, - Угруповання військ "Схід"
16:50
Володимир Зеленський
Завдяки Німеччині ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій ППО, - Зеленський
16:17
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 95 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак
16:04
Рустем Умєров
Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін
16:03
OPINION
Коли Трамп перестане бачити в очах Путіна "бажання миру", а побачить "бажання війни"?
15:44
Піт Геґсет
США та Китай планують створити канали зв’язку між військовими
15:08
Оновлено
У Туапсе атаковано нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі (2 листопада 2025 року)
У Туапсе ЗСУ атакували нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі: загорівся танкер
15:05
Ексклюзив
Хрещатик
В Києві 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, - радник заступника голови КМДА Тихонов
14:54
В одеському клубі Palladium включили російську музику: прийшла Нацполіція з автоматами
14:28
нафтовий танкер
Туреччина скорочує закупівлі російської нафти, нарощуючи імпорт з інших країн після останніх санкцій Заходу, - Reuters
14:23
куріння
"Покоління без тютюну": Мальдіви впровадили заборону на куріння для людей від 2007 року народження
14:00
OPINION
УЗ-3000: Черчилль би офігів...
13:37
Огляд
міжнародний огляд
Чому цього тижня так багато розмов про ядерну зброю та як українські військові тримають Покровськ. Акценти світових ЗМІ 2 листопада
13:35
Ексклюзив
енергетика
Понад 70% трансформаторів великої потужності "Укренерго" мають захист від російських атак, - нардеп Нагорняк
13:32
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів і понад 70 ракет, - Зеленський
13:28
Дональд Трамп
Трамп загрожує Нігерії вторгненням, якщо її уряд й надалі "дозволятиме вбивства християн"
13:17
лавина
П’ятеро німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Італійських Альпах
13:15
Інтерв’ю
Аґнєшка Зах
Польська волонтерка Аґнєшка Зах: "Після 120-го разу я перестала рахувати поїздки на фронт"
12:54
Піт Геґсет
США прагнуть поглиблення військових зв’язків із В’єтнамом
12:52
"Чим далі ми зможемо дістати, тим коротшою буде війна": Сибіга закликав партнерів інвестувати в далекобійність України
12:40
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
Донеччина повністю знеструмлена через російські обстріли
12:27
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю"
12:04
Ексклюзив
ЄС-Китай
Китай намагається зменшити економічну залежність від європейських ринків, - Гопко
12:04
Мінкульт виступає за запровадження санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь"
12:02
OPINION
Путін — неадекват, і про це треба говорити гучно
11:25
У Великій Британії невідомі влаштували різанину у потязі: 10 людей отримали поранення, 9 з них - у тяжкому стані
10:38
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні в ніч на 2 листопада: на Одещині є загиблі, на Запоріжжі — знеструмлення
10:30
Бельгія
У Бельгії над військовою базою другу ніч поспіль фіксували невідомі дрони
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV