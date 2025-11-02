Тільки тиск та висока ціна зможуть змінювати позицію Китаю щодо РФ, - експертка з питань Східної Азії

Про це в ефірі Еспресо заявила експертка з питань Східної Азії Наталія Плаксієнко-Бутирська.

"Важко прогнозувати, про що будуть говорити Трамп і Сі, і як у них будуть йти переговори, які стосуються їхньої торгівлі, їхніх інтересів, технологій, напівпровідників і так далі. Тому ми не можемо сказати, що, допустимо, Трампу вдасться переконати Сі Цзіньпіня", - сказала вона.

Експертка зазначила, що вона дужа скептично ставиться до того, що Китай можна переконати проханнями, можна переконати аргументами, які до цього часу давалися.

"Я спостерігаю іншу картину. За майже чотири роки війни, коли була жорстка позиція і цільна позиція Заходу та США, Китай затишився, зрозумів для себе, де є ризики, де він може робити, де ні. Коли почала поступово ця позиція розслаблятися, коли допомога Україні стала неадекватна потребам і Росія вирівняла ті свої ганебні втечі", - зазначила Плаксієнко-Бутирська.

На її думку, тоді Китай зрозумів, що він потрошки може надолужити допомогу рівно стільки, скільки Росії потрібно, аби втримуватися, аби не було поразки.

"І це рівно стільки постійно нарощувалось і виходило за межі певних червоних ліній. Щодо Китаю була одна червона лінія - надання летальної допомоги. Тобто пряма військова допомога, про це говорив, принаймні Байден, Трамп не говорив, а Байден, європейські партнери, вони говорили про це, що це недопустимо, бо буде жах-жах", - додала експертка.

Плаксієнко-Бутирська наголосила, що відповідно, Китай використовує інші методи.

"Він дає товари подвійного призначення і їх більше і більше. Тобто допомога Китаю тільки збільшується, тому що він помічає слабкість позицій Заходу. І з приходом Трампа він ще більше для себе якось усвідомив, переконався, що Трамп, наприклад, чимось лякає, але він не готовий виконати обіцянки. Тобто, виходить, що можна не зважати і не потрібно зважати на ті погрози. Тобто, моє переконання, що тільки висока ціна для Китаю - тільки тиск, спільний тиск європейських країн та Сполучених Штатів Америки, саме вони зможуть міняти, якось коригувати підхід Китаю", - зазначила вона.

Експертка зауважила, що це тиск не тільки щодо Китаю, насамперед тиск щодо Путіна.

"Наші можливості щодо Росії, втрати Росії, тому що ми не повинні забувати про паралельний трек, який дуже важливий. Якщо Росія буде серйозно потерпати і Китай не зможе балансуючи надавати той необхідний обсяг допомоги, то звісно, що можливо і він буде зацікавлений, аби Росія зупинилась. Поки що Китай надає стільки, скільки Путіну вистачає для того, щоби вести війну на виснаження, а тим часом Захід коливається і в своїх власних відносинах, і в підтримці України і в підході. Таке розбалансування загальносвітове відбувається і саме тому я не бачу, наприклад, для Китаю потреби тиснути на Путіна чи цю допомогу якось зупиняти", - підсумувала Плаксієнко-Бутирська.