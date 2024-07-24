Time: Якщо Трамп стане президентом США, він скоротить допомогу Україні та підштовхне її до "мирної угоди" на користь РФ

Про це повідомляє Time з посиланням на анонімний коментар українського чиновника.

"Перші вісім-десять місяців, практично весь 2025 рік, будуть дуже важкими", — сказав високопоставлений український чиновник.

За його словами, Трамп, швидше за все, скоротить допомогу Україні та підштовхне президента України Володимира Зеленського прийняти мирну угоду, яка буде сильно спотворена на користь Росії.

Зазначається також, що як і попередні президенти США, Трамп також може домагатися перезавантаження відносин із Володимиром Путіним на початку свого терміну.

"Але з часом він побачить, що Путіну не можна довіряти", – каже український чиновник і додає, що Трамп з часом зрозуміє, "що Путіну наплювати на Трампа та його плани. Саме тоді ми почнемо бачити деякі переваги Трампа. Він не захоче зіграти Путіна".

Видання пише, що намагаючись переконати Трампа і його майбутнього віцепрезидент Джей Ді Венса, українці також розраховують на допомогу союзників у Європі й американського військово-промислового комплексу, що може отримати величезні прибутки від продовження виробництва зброї для потреб ЗСУ.

"Вони можуть пояснити (Трампу. - ред.), чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в "червоних" штатах (штати, в яких на виборах підтримують кандидатів-республіканців. - ред.). Це створює робочі місця. Це підтримує економіку", - зазначив український чиновник.