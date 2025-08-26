Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM



Про це розповів в етері Еспресо військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"ERAM – це не назва конкретної зброї, а назва проєкту, який був ініційований Повітряними силами США влітку минулого року. Мета цього проєкту – розробка дешевого, масового зразка далекобійного озброєння для України. Ця зброя буде використовуватися літаками для ураження наземних цілей. Результат проєкту ERAM буде мати якусь іншу назву. Але приблизно зрозуміло, що це буде, бо від Пентагону були конкретні вимоги до програми ERAM. І це – далекобійний, високоточний боєприпас з дальністю 400-460 км і з точністю до 10 метрів, а по габаритах – 500 фунтів, а це 227 кг авіаційної бомби", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, вага цього боєприпасу буде становити до 250 кг, тобто це не буде "Фламінго" з бойовою частиною в одну тонну. Бойової частини у новому боєприпасі буде не так багато, бо у загальній вазі 250 кг має ще розміщатися малогабаритний турбореактивний двигун, запас палива, тому бойова частина буде вимірюватися у десятках кілограмів.

"Точність має бути забезпечена на рівні 10 метрів із розумінням того, що це має бути в умовах, коли GPS не працює. Відомо, що ворог дуже захищає свої об’єкти засобами РЕБ, тому супутникова навігація часто не працює. Вже є певні вироби, які демонструються окремим американськими компаніями, вони на високій стадії готовності. Мова буде йти про масовий виріб", - зауважив Катков.