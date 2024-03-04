Торік для відбудови було використано 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів, - Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції, передає Укрінформ.

"Минулого року ми використали близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів; це від російських банків та підприємств", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що АРМА виставляє на продаж яхту колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Її кошти надходитимуть у державний Фонд відновлення та використовуватимуться для відбудови України.

За словами прем’єра, держава разом із Світовим банком проводять оцінку збитків, які завдала Росія.

"Загальна сума збитків і втрат оцінена в третьому звіті Світового банку на суму $499 млрд", - розповів він.

Глава українського уряду уточнив, наразі держава потребує майже $486 млрд на відбудову, $15 млрд з яких - витратити на "швидке відновлення".