Трамп: Путін та Зеленський ще не готові до мирного врегулювання, але щось має статися
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський ще не готові до мирного врегулювання
Про це Трамп сказав в інтерв'ю CBS News.
Він зазначив, що залишається відданим прагненню до мирної угоди між Росією та Україною. Свою позицію він схарактеризував як реалістичну та оптимістичну одночасно, і сказав, що уважно стежить за ситуацією.
"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити", - заявив Трамп.
Він додав, що думає, що "ми все владнаємо".
"Чесно кажучи, я думав, що спроба з Росією (зупинення війни, - ред.) була б однією з легших серед тих, які я зупиняв, але, здається, вона трохи складніша за деякі інші", - вказав лідер США.
- Раніше Трамп сказав, що уважно стежить за діями Росії та України та наголосив, що хоче зупинити вбивства.
