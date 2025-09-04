Трамп: Путін та Зеленський ще не готові до мирного врегулювання, але щось має статися

Про це Трамп сказав в інтерв'ю CBS News.

Він зазначив, що залишається відданим прагненню до мирної угоди між Росією та Україною. Свою позицію він схарактеризував як реалістичну та оптимістичну одночасно, і сказав, що уважно стежить за ситуацією.

"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити", - заявив Трамп.

Він додав, що думає, що "ми все владнаємо".

"Чесно кажучи, я думав, що спроба з Росією (зупинення війни, - ред.) була б однією з легших серед тих, які я зупиняв, але, здається, вона трохи складніша за деякі інші", - вказав лідер США.