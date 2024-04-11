"Треба ППО, а не заплющування очей і довгі дискусії": Зеленський відреагував на масовану атаку РФ
Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні 11 квітня 2024 року. Він закликав партнерів до допомоги
Про це він написав у соціальних мережах.
"Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину", - заявив президент.
За його словами, окупанти знову цілилися саме по об’єктах критичної інфраструктури. Тому Зеленський закликав партнерів до допомоги: "Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин".
"Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії", - додав президент.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
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