Третина бойових дій припадає на Покровську складову фронту, - Згурець розповів про ситуацію на найгарячішому напрямку

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Сьогодні головнокомандувач Олександр Сиський відвідав ділянку, яка зараз вважається найбільш гарячою з точки зору і статистики, і бойових дій противника. Зараз третина бойових дій якраз припадає на Покровську складову фронту, це 100 з чимось кілометрів при протяжності фронту 1200 кілометрів. І сьогодні Олександр Сирський якраз побував у Донецькій області і сказав, що найскладніші зараз Покровський, Добропільський і Новопавлівський складові цього сектору фронту. За добу тут відбулося десь 50 атак противника, це третина від загальної кількості, і зараз ми знаємо, що противник намагається охопити Покровську агломерацію з двох сторін. Насамперед унеможливити логістику, а відтак зірвати всі можливості для подальшого утримання цієї важливої ділянки нашими Силами оборони. І при цьому Збройні сили зараз проводять контратакуючі дії, аби нівелювати переваги противника на цій ділянці", - сказав він.

Близько двох тижнів тому стало відомо про просочування противника, яке відбулося на північ від Покровська і на схід від Добропілля. Ворог тоді пройшов до населених пунктів Золотий Колодязь та Веселе.

"Золотий Колодязь, Веселе - це два населених пункти, які з самого початку, коли протиснувся противник, створили загрози і для логістики, тому що перерізався шлях на Добропілля і відтак далі і на Покровськ. Ба більше: в цій ділянці, в зоні того ж Золотого Колодязя, ворог фактично вийшов за межі нової фортифікаційної лінії оборони Донбасу, яка будувалася з початку цього року. І це був неприємний сигнал для наших сил оборони, тому що так само виникала загроза і для Слов'янсько-Краматорської агломерації, де у противника виникала потенційна можливість, умовно кажучи, із заходу рухатися в напрямку оборони наших позицій на цій ділянці, попри те, що так не мало відбуватися", - розповів експерт.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за день до того, як поїхав на Донбас з робочим візитом, зробив декілька заяв в інтерв'ю одному з українських видань.

"Він сказав, що дійсно противник мав певний успіх, коли групи ворога просунулися на 10-12 км до декількох наших населених пунктів. Звісно, він якраз мав на увазі Золотий Колодязь і Веселе. Чому так сталося? Пояснення Сирського були такі, що насамперед там така місцевість, яка дозволяє ворогу приховано пересуватись, спираючись на рельєф місцевості, де є річки, яри, де противника важко виявити. Ба більше: зараз потужна рослинність, яка унеможливлює або ускладнює роботу наших дронарів, які мають і виявляти, і знищувати ворожу силу.

А друга причина, про яку говорить Сирський, - у нас там немає суцільної лінії оборони, і ворог, власне, цим скористався і просунувся. Хоча був ще третій фактор, який повідомлявся раніше, - що, умовно кажучи, не всі командири бригад, які тримали оборону на цій ділянці, своєчасно повідомляли керівництву про зміну ситуації не на свою користь", - додав Сергій Згурець.

Це певним чином утримувало перекидання сил на підтримку тих бригад, які тримали оборону в цьому секторі, але в короткий проміжок часу ситуація змінилася.

"Ми знаємо, що з 4 серпня в пожежному темпі на цю ділянку були перекинуті достатньо значні сили. Ми знаємо і про перший корпус Національної гвардії "Азов", десантні частини, десантно-штурмові полки, механізовані бригади, підрозділи "Бригади птахів" Мадяра. І Сирський сказав, що ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості і переможний настрій ворога змінився на відчай.

Це дійсно так, ми знаємо, що зараз Збройні сили України і Сили оборони здійснювали і продовжують низку контратакуючих дій. Насамперед за два тижні було знищено значну кількість противника. Ми говоримо про аж понад 1400 осіб, це досить значна кількість. І от те, що зараз відбувається, - ми буквально перед ефіром мали розмову з представниками ОСУВ "Дніпро" і говорилося про те, що зараз відбувається продовження стабілізаційних дій у цьому напрямку, але ворог все рівно намагається опиратися", - зазначив військовий експерт.

Зараз Збройні сили України ведуть запеклу бойову дію по всьому периметру, де ворог вклинився в нашу оборону.

"Зараз Збройні сили поступово знищують площу впливу противника і насамперед продовжують контратакувати поблизу оцієї горловини російського впливу. Це якраз ділянка Никонорівка - Маяк. Якщо це вдасться зробити, то, напевно, кількість російських угруповань, яка ще не повністю знищена і зачищена, опиниться під щільною атакою наших Збройних сил, що приведе або до здачі в полон, або до повного знищення. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що ситуація залишається вкрай непростою. Є інші ділянки, де потрібна концентрація і Сил оборони, і технологічних рішень, якими мають забезпечити Сили оборони перевагу над противником", - додав він.

Директор "НВЦ Інфозахист" Ярослав Калінін розповів, що саме наразі науково-виробничий центр постачає до Збройних сил та що має найбільший попит.

"(Інфозахист постачає в ЗСУ, - ред.) засоби тактичного рівня радіоелектронної боротьби, засоби тактичного рівня радіоелектронної розвідки, радіорозвідки, радіотехнічної розвідки - сформувалася ціла ланка. Щодо уніфікації і стандартизації, на прикладі засобів радіоелектронної боротьби ми поступово прийшли як країна до розуміння двох речей. Перша річ - що ми маємо використовувати ті надбання, які постачаються в темпі зміни поля бою. Тобто у нас у всіх постачальників РЕБів або всіх постачальників засобів радіорозвідки існують якісь вимоги від замовника, і зараз ми прийшли до того, що і міняється поле бою, задачі, які треба виконувати, і економічно недоцільно викидати старі засоби і ставити нові. Модернізувати в умовах поля бою теж не завжди доречно. Доречно працювати більш на рівні стратегічного планування вимог і життєвого циклу систем", - розповів він.

Ярослав Калінін зауважив: зважаючи на те, що більшість систем побудовані на програмному забезпеченні, вони передбачають розвиток чи зміну. Але, за його словами, необхідна уніфікація засобів.

"Але для того, щоб забезпечити суцільну лінію і глибину радіоелектронної розвідки, потрібно якраз те, що ми кажемо уніфікація засобів і політика. Другий пункт - це політика щодо комбінації стандартів між собою, збільшення стандартів, поступове переведення до стандартів НАТО. Щоби засоби і програмне забезпечення могло бути сумісні саме з технікою, яку передають нам партнери, а не просто ми виробляємо. Оці два напрями зараз формалізувалися. Наприклад, в головному управлінні радіоелектронної та кіберборотьби головного штабу окремий центр електронної підтримки почав комунікувати вимоги і поступово ми переходимо до нашарування модульності і розвитку, сталого розвитку засобів, якими забезпечується військо", - зазначив директор "НВЦ Інфозахист".