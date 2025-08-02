Три дні йшли пішки та мали сплатити по 130-150 тисяч грн: на кордоні з Молдовою затримали відразу 9 ухилянтів
У Роздільнянському районі прикордонники Подільського загону виявили 9 чоловіків, які намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону
Про це інформує пресслужба ДПСУ.
Як з’ясувалося, охочі незаконно потрапити до сусідньої Молдови отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміністратора телеграм-каналу. Останній у разі вдалого переправлення клієнтів мав отримати на криптогаманець від 130 до 150 тис. грн з кожного.
Чоловіки три доби добиралися до кордону пішки, долаючи значну відстань під палючим сонцем. Їх затримали прикордонники Подільського та Житомирського загонів.
"Прикордонники застерігають: такі "подорожі"є не лише незаконними, а й небезпечними для життя і здоров’я. Виснаження, зневоднення, теплові удари – це реальні наслідки кількаденних маршів у спекотну погоду. Бажання оминути закон може коштувати набагато більше, ніж штраф", наголосили у Держприкордонслужбі.
За спробу незаконного перетинання кордону стосовно жителів Харківської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Полтавської, Волинської, Донецької та Вінницької областей складено адмінпротоколи за статтею про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, справи скерували до суду.
Також нещодавно прикордонники Мукачівського загону викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії.
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