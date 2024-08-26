Тривога в Києві сумарно тривала 8,5 год., знищено майже 20 БПЛА, які прямували на столицю

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва", - йдеться у повідомленні.

Так, протягом ночі українська ППО знищила до десятка ворожих дронів, приблизно така сама кількість була знищена під час денної атаки БПЛА.

За даними КМВА, уламки одного з останніх дронів впали на трасу Київ - Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій.