Тривога в Києві сумарно тривала 8,5 год., знищено майже 20 БПЛА, які прямували на столицю
Через масовану атаку РФ у понеділок, 26 серпня, сигнал повітряної тривоги у столиці України тривав 8,5 годин. Сили протиповітряної оборони знищили майже 20 БПЛА, які прямували на Київ
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
"Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва", - йдеться у повідомленні.
Так, протягом ночі українська ППО знищила до десятка ворожих дронів, приблизно така сама кількість була знищена під час денної атаки БПЛА.
За даними КМВА, уламки одного з останніх дронів впали на трасу Київ - Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.75Продаж 46.44
- Актуальне
- Важливе