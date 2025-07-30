"Це армія, з якою можна захопити середню європейську країну": ОСУВ "Хортиця" про кількість військ РФ, які сконцентровано на Покровському напрямку

Про це в ефірі Еспресо сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"У росіян зараз є дві великі переваги - це КАБи, які вони широко застосовують. Не настільки широко, як два роки тому, бо є вже певні технічні обмеження: не так багато залишилося пілотів, не так багато і можливостей для застосування. Але все ж таки КАБи в них є, а в нас такої зброї немає.

Друга перевага - це величезна кількість особового складу, який росіяни можуть використовувати, насамперед на Покровському напрямку", - зазначив Трегубов.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", на початку літньої кампанії на Покровському напрямку російські війська зосередили понад 110 тисяч осіб. Це армія, з якою можна захопити середню європейську країну. І така сила була сконцентрована лише на одному, порівняно невеликому, напрямку.

"Якщо ми говоримо про БПЛА різних типів, то в росіян з ними проблем немає. Але немає й очевидної диспропорції між російською та українською сторонами.

А ось у випадку особового складу, у росіян є дуже велика перевага. І ця перевага накладається на можливість узагалі не зважати на збереження особового складу", - додав Трегубов.