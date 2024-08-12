Це був спланований захід РФ: експерт з енергетики Омельченко про пожежу на ЗАЕС
Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, вважає, що РФ пожежею на ЗАЕС мала на меті привернути увагу світу, аби застосувати тиск на Україну з вимогою закінчити "Курську операцію"
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Треба зазначити, що пожежа була на градирні, яка має висоту десь до 150 м, її основне призначення – охолодження води. Ця градирня розташована на відстані приблизно 1,5 км до найближчого, це шостого, блоку Запорізької АЕС. Тому поки що ніякої серйозної небезпеки там немає. Крім того, у башті градирні пустота, там нічого немає окрім води, яка туди поступає по трубах, та повітря, яке йде знизу по отворах для охолодження цієї води, а також подальшої циркуляції для охолодження відповідних зон. Я вважаю, що це був спланований захід РФ, щоб продемонструвати у світі такий піар-ефект з метою звинувачення України та застосувати тиск з вимогою закінчити так звану Курську операцію", - зауважив директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Володимир Омельченко резюмував, що у цьому, на його думку, полягав основний план РФ. На цей момент ніяких загроз та радіаційної небезпеки ця пожежа не становить.
- 11 серпня росіяни влаштували пожежу на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Там помітно густий чорний дим.
- 12 серпня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС припинилася пожежа, яку фіксували напередодні.
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