Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Це був свідомий і прорахований злочин": Зеленський у річницю підриву Каховської ГЕС

"Це був свідомий і прорахований злочин": Зеленський у річницю підриву Каховської ГЕС

6 червня, 2024 четвер
12:28
Війна з Росією Каховська ГЕС, підтоплення

У першу річницю з дня підриву росіянами Каховської гідроелектростанції президент України Володимир Зеленський наголосив, що це був свідомий і прорахований російський злочин

Зміст

Про це він написав у Telegram.

"Рік тому російські окупанти підірвали греблю та будівлі Каховської ГЕС. Це був свідомий і прорахований злочин – один із найбільших їхніх злочинів проти природи та людей усього нашого регіону. Навіть точну кількість загиблих зараз з’ясувати неможливо, бо наймасштабнішого удару зазнала окупована частина Херсонщини", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що внаслідок трагедії постраждали щонайменше десятки тисяч людей, сотні тисяч залишилися без питної води. Також були затоплені значні території України та знищене Каховське водосховище.

"Яке забезпечувало, зокрема, стабільність роботи Запорізької атомної станції – найбільшої у Європі. Безпосередні наслідки цього злочину відчувалися навіть у сусідніх країнах нашого Чорноморського регіону", - додав президент. 

Він зазначив, що за рік Україні вдалося частково ліквідувати наслідки російського удару. 

"Я вдячний усім, хто рятував людей, допомагав забезпечувати житлом, відновлював постачання питної води. Це значна робота. І не менш значною роботою буде притягнення Росії до справедливої відповідальності за цей та інші злочини війни – свідомі російські удари по людях і людяності, по всьому живому. Усі, хто працює заради справедливості для України та заради відновлення нашої країни, є захисниками життя", - підкрслив Зеленський.

  • 6 червня генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що відбудувати зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна буде через 6-7 років після деокупації.

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Херсонщина
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
Читайте також:
На фото: Логотип Євробачення-2024
5 червня, 2024 середа
Організатори Євробачення розпочали незалежне розслідування після низки скарг про загрозливу атмосферу на шоу, - ЗМІ
5 червня, 2024 середа
Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі, шквали та град 6 червня
Володимир Зеленський
4 червня, 2024 вiвторок
"Зеленський став власником одного з найбільших казино Європи": роспропаганда вигадала новий фейк
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.06
    Купівля 40.06
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
6 червня
13:57
Фальсифікували історію України: СБУ оголосила підозру помічнику Путіна й ректору російського ВНЗ
13:47
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Франції
13:39
Ігор Вовчанчин
Вовчанчин, якого Усик зіграє в голлівудському фільмі з Двейном Джонсоном, пояснив, чому зʼявився в сценарії
13:36
Ексклюзив
Telegram
Пропаганда й дезінформація: нардеп Юрчишин і журналіст Стуканов розповіли про виклики Telegram для суспільства
13:28
вітер
Де пройдуть дощі з градом, а де очікувати до +32 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 7 червня
13:24
Забезпечували російський ВПК: справу власників і топменеджерів концерну ексрегіонала скерували в суд
13:09
Верховна Рада
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про дошкільну освіту
12:58
Новини компаній
На фото: машини на підприємстві Ferrexpo
Полтавський ГЗК прокоментував заяву ДБР щодо справи про незаконний видобуток та збут корисних копалин
12:54
В Укренерго заявили, що скасують тендер на закупівлю кондиціонерів на 629 тис. грн
12:50
Петер Сіярто
Глава МЗС Угорщини Сіярто повідомив, що він представлятиме країну на Саміті миру
12:49
Рада прийняла законопроєкт щодо можливості Держспецзв’язку купувати дрони і РЕБи для потреб оборони
12:18
OPINION
Ірина Федорів
Кравець – адвокат не України. Коли ним займеться СБУ?
12:06
OPINION
Микола Княжицький
Польща має стати найбільшим союзником України в ЄС
11:58
електроенергія
Дефіцит протягом дня і ліміти споживання для всіх областей: ситуація в енергосистемі на 6 червня
11:57
Збройні Сили України
На Покровському напрямку зберігається напружена ситуація. Росіяни намагаються просунутися в районі 7 населених пунктів
11:47
журналіст війна
За час повномасштабного вторгнення Росія вбила 91 журналіста
11:32
Відслідковував позиції ЗСУ біля Вовчанська: СБУ затримала інформатора РФ
11:30
Ексклюзив
інавгурація путіна
У Націнституті стратегічних досліджень проаналізували, чи нападе РФ на країни ЄС і НАТО
11:17
Оновлено
буксир проєкту 498, тип "Сатурн"
Спецпризначенці ГУР вночі знищили рейдовий ворожий буксир "Сатурн" у Чорному морі
11:13
OPINION
Віталій Портников
Візит Байдена до Франції буде ймовірним тлом для його зустрічі із Зеленським. Колонка Віталія Портникова
11:09
Оновлено
Аварія на залізниці, Чехія, Пардубіце
У Чехії пасажирський потяг з причіпними вагонами до Чопа зіштовхнувся з вантажним: серед загиблих - дві українки
11:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 червня: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро та долара
10:57
Каховська ГЕС
Директор Укргідроенерго припустив, за який час можна відбудувати Каховську ГЕС
10:41
Оновлено
Прокуратура Житомирщини почала розслідування через смерть військовозобов'язаного після відвідування ТЦК
10:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін знову лякає ядерною зброєю, а Нормандія об’єднує союзників довкола Києва. Акценти світових ЗМІ 6 червня
10:39
Ексклюзив
На фото: фортифікації на Харківщині
"Півтора року кошти вкатувалися в землю", - нардепка Геращенко про фортифікації на Харківщині
10:11
"Епіцентр". Херсон
Росіяни вночі били по Херсону: горів недіючий "Епіцентр", будинки й автівки
10:07
Окупанти
Росіяни погрожують жителям окупованого Рубіжного ув'язненням через скарги на місцеву "владу"
10:00
журналіст
Яке свято відзначаємо 6 червня та кого варто привітати у цей день
09:50
Олександр Усик
Усик перед реваншем з Ф'юрі зробив несподівану заяву про зміну вагової категорії
09:42
Оновлено
Пожежа у РФ
Дрони ГУР атакували нафтобазу на Білгородщині: губернатор Ростовської області каже про ураження НПЗ
09:29
Володимир Зеленський
Запросив в Україну та на Саміт миру: Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу
09:26
Ексклюзив
Часів Яр
Рятувальники вже не приїжджають, проте евакуація триває: очільник МВА Часового Яру розповів про ситуацію в громаді
09:14
F-16 US Department of Defense
Остання перешкода: Україна вимагає США пришвидшити навчання пілотів F-16
09:05
Оновлено
Іранські дрони, БПЛА
Росія вночі атакувала Україну "шахедами": на Хмельниччині горить інфраструктурний об'єкт
08:51
Сергій Шойгу
Росія та Білорусь готують договір про гарантії безпеки
08:46
Росіяни поцілили безпілотником у рейсовий автобус на Дніпропетровщині: 4 людини постраждали
08:35
На фото Сергій Жадан
Сергій Жадан мобілізувався та проходить вишкіл у 13-й бригаді Нацгвардії "Хартія"
08:30
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Без води лівий берег Дніпра на Херсонщині практично мертвий: міський голова Нової Каховки про наслідки підриву ГЕС
08:11
Інтерв’ю
Солдат 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців Донецька область 2024
Відмова у відстрочці дорівнює мобілізації. Пояснює військовий адвокат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV