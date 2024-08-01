"Це є порушенням Конституції": Зеленський відповів, чи Україна готова поступитись територіями заради миру

Про це президент сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ.

За його словами, будь-які питання територіальної цілісності України ніхто не може вирішувати без українського народу. Зеленський додав, що це суперечить Конституції України, і тому "це питання виключно наше, внутрішнього характеру".

Президент зазначив, що "Україні офіційно ніхто нічого не пропонував", а влада не може віддати комусь території, тому що це є порушенням Конституції.

Відповідаючи на запитання, чи можливе проведення референдуму щодо поступок українських земель, Володимир Зеленський заявив, що "для цього потрібно, щоб український народ бажав цього".

"Скажу вам чесно, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним, і для нього це буде перемога - забрати частину наших територій", - сказав Зеленський.

Він додав, що у разі замороження конфлікту, через певний час, "він (Путін, - ред.) може напасти знову".