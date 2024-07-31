"Ми не можемо бути проти": Зеленський заявив, що більшість країн світу хочуть, аби РФ брала участь у другому Саміті миру
Президент Володимир Зеленський заявив, що більшість країн хочуть, аби у другому Саміті миру взяла участь Росія, тому Україна не може бути проти цього
Про це він розповів в інтервʼю Le Monde.
"Більшість світу сьогодні говорить, що на другому Саміті представники Росії повинні бути, інакше ми не досягнемо потужних результатів. Тому що воює Росія проти України, і це і є сторони цієї війни, і тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому Саміті… І, будь ласка, раз весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити", - сказав Зеленський.
Водночас президент нагадав, що Україна до кінця листопада має підготувати план на основі формули миру. Зеленський підкреслив, що в ньому буде наголошено зокрема на суверенітеті держави та її територіальній цілісності.
"Справедливий мир для України – це відновити повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї... Поки Росія хоче воювати, буде готовий план, буде у нас сильна позиція, буде весь світ, більшість країн погодиться з цим планом і буде на столі цей план. І потім, будь ласка, ми можемо розв'язати ці питання дипломатично, якщо Росія захоче", - додав він.
- 11 липня повідомлялось, що Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії.
- 16 липня речник державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон обговорював з Києвом можливість запрошення Москви до участі в другому Саміті миру.
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