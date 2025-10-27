Це гігантське число в нинішніх реаліях: військовий оглядач Пехньо про 200 окупантів у Покровську

Про це розповів в етері Еспресо військовий оглядач Василь Пехньо.

"Загалом кожен пазл, кожна подія, яка відбувається деінде на фронті, притягує наступний каскад подій, який від того отримує погіршення. Від Покровська в загальному погіршується ситуація на напрямку. Зрозуміло, що зараз вибити окупантів дуже складно. Я навіть не беруся коментувати, як це можна зробити. Думаю, що командування це розуміє. Інше питання - Генштаб тільки після журналістських матеріалів вийшов і сказав, що є 200 окупантів у Покровську. Але виглядало, що тільки після суспільного тиску це стало відомо", - прокоментував військовий оглядач.

За його словами, 200 людей - гігантське число в нинішніх реаліях. Люди є з обох сторін, але така кількість на передовій - це розкіш, яку важко собі уявити навіть росіянам. Адже, щоб 200 вояків дійшло до якоїсь локації, це означає, що по дорозі, поки вони йдуть 10-15 км, їх не знищили дрони.

"Як це сталося, чому їх не знищили - окреме питання. Насправді зараз 200 людей - велика кількість, коли ми говоримо, що групами по двоє чи максимум шестеро росіян атакують, то значить - пройшло 100 груп непоміченими, незнищенними або десь вони знайшли слабину і просочилися. Для нинішніх реалій - це гігантське число піхотинців, яке могло прорватися. Я нещодавно почув таку фразу:"Дайте зараз нашому комбригу механізованої бригади групу з 25 гарно підготовлених штурмовиків-піхотинців і він почне здійснювати плани на оточення Луганська". Ось, щоб розуміти - що таке 200 людей. Це величезний ресурс, які росіяни зараз отримали в Покровську, і з ним щось треба робити. Повторюсь, я не знаю, що може з ним зробити наше командування", - резюмував Пехньо.