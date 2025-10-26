Всередині Покровська нараховується 200 окупантів, ЗСУ зачищають місто

Українське командування також розповіло, які заходи вживаються задля нейтралізації противника. Відповідна інформація офіційно оприлюднена на фейсбуці Генштабу.

"Щодо ситуації на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах. Воїни наших підрозділів, які виконують бойові завдання на цих ділянках, щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки. Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів", - йдеться у повідомленні.

"Українські захисники надалі виконують завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через наші бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу. Бойові зіткнення відзначаються високою динамікою та інтенсивністю. У небезпечних і часом непередбачуваних умовах українські військові демонструють силу, витримку й відвагу", - додали у Генштабі.