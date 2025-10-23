Наразі Путін знімає останню сорочку, щоб реалізувати своє бажання створити рокадну дорогу на сході, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
Путін не збирається зупинятися і прагне захопити Покровськ і Куп'янськ, щоб створити потужну рокадну дорогу на сході України та продовжити стратегічний наступ
Про це в ефірі Еспресо сказав генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
"Путін налаштований досить серйозно. З урахуванням того, що зараз він знімає останню сорочку, аби реалізувати свої наміри - захопити Куп'янськ і Покровськ та далі сформувати потужну рокадну дорогу Куп'янськ - Лиман - Бахмут - Покровськ, що дозволить йому створити потенціал для подальшого стратегічного наступу на інші території України. Це підкреслює, що Путін не збирається зупинятися, він прагне далі наступати", - наголосив Кривонос.
За словами генерал‑майора запасу ЗСУ, Сили оборони України системно знищують об'єкти нафтогазопромислового комплексу та підприємства РФ, які виробляють військову продукцію, і це обмежує спроможності Путіна, але наразі ми не в змозі зупинити все.
"Підприємства - це одне, а запаси, які росіяни накопичили, - інше. Потрібно виявляти й знищувати запаси РФ, системно завдаючи ударів по російській залізниці. Крім того, треба розуміти, що людський потенціал у Путіна поки що є", - додав Кривонос.
- Політолог Віталій Кулик розповів, що у Росії можуть початися масштабні фінансові експропріації серед українських "політичних мігрантів" та олігархів. Гроші, виведені з України, планують конфіскувати для фінансування війни та підтримки військових компаній.
- Біла Церква
