Ворог перевдягається в цивільний одяг, щоб підійти впритул й атакувати наші позиції в Покровську, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
Росіяни переодягаються у цивільній одяг, щоб підійти впритул і атакувати позиції українських підрозділів в Покровську
Про це в етері Еспресо розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Вʼячеслав "Лютий".
"Так, дуже часто виникають ситуації, коли противник зʼявляється у Покровську там, де ми його не очікуємо. Ворог виходить наші мінометні розрахунки й пілотів БПЛА. Військові змушені вступати в стрілкові бої й відбивати ці атаки ворога. Це дуже ускладнює роботу. Також противник дуже часто перевдягається в цивільний одяг і маскується. Ми ж не можемо працювати по цивільних громадянах, втім, є ситуації, коли особа в цивільному вступає в стрілковий бій і наносить ураження нашим позиціям", - розповів "Лютий"
Командир батальйону наголосив, що в умовах атак БПЛА противником, часто до міста доводиться пересуватись пішки. Відтак, сьогодні НРК стають важливим елементом логістики наших підрозділів.
"Нам дуже зараз потрібні НРК. Є ділянки біля Покровська, де до міста можна дістатись лише пішим порядком. Я сам вчора подолав майже 20 км в обидві сторони. Дуже багато доводиться пересуватись пішки, а через те, що пересування відбувається в повному спорядженні, то доставляти якусь елементарну провізію важко. Тому нам доводиться застосовувати НРК", - додав він.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби суботи, 25 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 181 бойове зіткнення. Російські війська 76 разів атакували позиції Сил оборони на Покровському напрямку
