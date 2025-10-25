Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбувся 101 бій: майже половина з них на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбувся 101 бій: майже половина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
25 жовтня, 2025 субота
16:16
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби суботи, 25 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 101 бойове зіткнення. Сили оборони відбили 39 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 10 боїв триває

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Бобилівка, Кучерівка Сумської області. 

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 2 ворожі атаки. Також противник завдав трьох авіаударів, скинув шість КАБ, здійснив 37 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська та в бік Колодязного й Дворічанського, бойові зіткнення тривають. 

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять зіткнень, окупанти намагалися просуватися у бік Піщаного та Богуславки. Одне зіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне та в напрямку Дробишевого. Сили оборони стійко тримають оборону, одну атаку вже відбито, чотири ще тривають.

На Слов’янському напрямку ворог намагається прорватися в районі Ямполя, триває бій.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбник 15 разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки. Вісім зіткнень тривають до цього часу.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 49 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.  Сили оборони стримують натиск противника та відбили 39 атак. 

На Олександрівському напрямку противник 11 разів атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Новогригорівка, Павлівка, Злагода. На даний час триває одне зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районі Малинівки. 

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворожих підрозділів поблизу Степового, Кам’янського та Степногірська. Авіація противника завдала авіаудару в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися просунутись в районі Антонівського моста, один бій ще триває. 

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

  • У п’ятницю ввечері, 24 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України, а під ранок 25 числа ворог атакував Київ балістикою. У столиці спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Краматорськ
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курськ
Сили оборони України
Читайте також:
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Автор Оксана Ліховід
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
пенсія
Автор Марія Науменко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
Автор Юрій Мартинович
21 жовтня, 2025 вiвторок
Як ім'я "торговця смертю" стало символом людської величі: 192 роки від народження Альфреда Нобеля
Київ
+8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 жовтня
16:58
Ексклюзив
Руслан Стефанчук
На турборивках пропускаємо важливі речі: Федорів про ініціативу Стефанчука змінити Цивільний кодекс
16:47
винищувачі JAS 39 Gripen
Україна домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen, - Зеленський
16:21
вибух, ракетна атака
Сьома атака за два місяці: РФ знову вдарила по шахті ДТЕК на Дніпровщині
16:02
OPINION
Сирія готова миритися з Москвою?
15:55
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги та приєднатися до ініціативи PURL, - Bloomberg
15:52
Фото з відкритих джерел
У Лондоні засуджено шестеро британців за підпал українських складів
15:30
санкції проти Росії
Адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ, однак спершу очікує кроків від Європи, - Reuters
15:14
цифрово згенероване зображення російської балістичної ракети "РС-26 "Рубеж"" з ядерною боєголовкою
Цієї ночі в Україні була балістична загроза, зокрема, через активність на полігоні "Капустин яр", звідки можуть запускати "Орешник": що про це кажуть у Повітряних силах 
15:10
Ексклюзив
без світла, свічка блекаут
Може статися в окремих регіонах: експертка з енергетики Войціцька про загрозу блекауту для всієї України
14:20
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путіну нема що запропонувати Трампу: Морозов про ймовірність появи масштабних економічних проєктів між РФ та США
14:16
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+
14:04
OPINION
Колективного Путіна не існує
13:44
Ексклюзив
Москва_Кремль
Кремль грає в США у "хорошого" та "поганого" поліцейського, - політолог Телешун
13:43
Вчені COVID-19
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
13:32
грузія
У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран
13:22
Ексклюзив
Радар ближнього радіусу дії TRML-4D
В Україні треба ущільнювати радарне покриття, - експерт у галузі безпілотних технологій
12:46
Еліна Валтонен
"Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ
12:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа обіцяє "задушити" російський нафтовий сектор, а Трамп досі думає про передачу "томагавків" Україні. Акценти світових ЗМІ 25 жовтня
12:39
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі
12:01
OPINION
З дугінською філософією нових імперських замашок Путін загнав себе в пастку
11:54
Дональд Трамп
Трамп скасував екологічні обмеження часів Байдена для мідеплавильних заводів у США
11:35
Ексклюзив
на фото Павлоград
Ситуація в напрямку Павлограда нестабільна, але вона не критична, - депутатка Дніпропетровської облради
11:31
Хорватія
Хорватія відновлює обов’язкову військову службу на ті загроз з боку РФ
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
На трьох запорізьких напрямках суттєвих змін лінії фронту немає, - Сили оборони Півдня
10:49
школа в окупації
Намагаються нав'язати викривлений пропагандою світогляд: Кремль розробив методичку для впливу на дітей на ТОТ
10:23
Огляд
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Карта бойових дій за період 18-25 жовтня: відбили центр Покровська, але ворог наступає на Покровське на Дніпровщині
10:15
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном агресію РФ проти України
10:13
Ексклюзив
Путін на штабній нараді у Курській області РФ (березень 2025 року)
У Путіна тривають чистки, - російський опозиційний політексперт Морозов
10:02
OPINION
Дональд Трамп і "коаліція охочих"
10:00
Ексклюзив
Веслі Кларк
Якщо Україна буде дестабілізована, постраждає вся Європа, - генерал армії США Кларк
09:56
Франція
У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути сили в Україні у 2026 році
09:05
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 50 БПЛА та 4 балістичні ракети, якими РФ атакувала Україну
08:52
Рубль подешевшав
У Росії масово затримують зарплати: в розвідці заявляють, що борги зросли вчетверо за рік
08:13
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 141 бій: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурми
08:05
Огляд
Як Європа ввійшла у війну, роман, заборонений в КНР і бестселер у борг – 5 книг з неймовірними пригодами
08:02
OPINION
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
07:38
Призведе до падіння боєздатності ворога: партизани допомогли Силам оборони знищити рембазу окупантів на Херсонському напрямку
07:23
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
Картину Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" продали на паризькому аукціоні за $31 млн
06:57
Втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 15 артсистем і 4 танки
06:49
литва кордон
Литва закрила аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через повітряні кулі з контрабандою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV