Це не війна бідних за можливість багатих відкупитися, - В'ятрович про економічне бронювання
Народний депутат України Володимир В'ятрович вважає, що ідея економічного бронювання від мобілізації є злом для країни
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ще не бачив представленої моделі економічного бронювання, яку нібито запропонував уряд. Але вважаю, що сама ідея економічного бронювання – це зло. Адже перетворювати війну на війну бідних, тобто що громадянський обов'язок можуть і мають виконувати лише ті люди, які не мають достатньої кількості грошей, в той час, як інші можуть від цього відкупитися, – це дуже небезпечно для країни", - наголосив В'ятрович.
За словами народного депутата, війна, яка зараз ведеться, – це війна за незалежність держави, це війна за збереження нашої нації, а не війна бідних за те, щоб багаті могли відкупитися від війни.
"Такі ідеї дуже небезпечні, і гратися з ними в час, коли ми маємо проблеми з мобілізацією і бракуємо ресурсів для того, щоб зупинити російський наступ, — це підкидати росіянам теми якогось внутрішнього соціального конфлікту в країні", - резюмував В'ятрович.
- Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити, під час мобілізації без участі ТЦК і СП.
- Кабінет міністр України скоротив термін явки громадян на військову службу під час мобілізації до семи-десяти діб залежно від місця проживання.
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