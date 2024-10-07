Це не війна бідних за можливість багатих відкупитися, - В'ятрович про економічне бронювання

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ще не бачив представленої моделі економічного бронювання, яку нібито запропонував уряд. Але вважаю, що сама ідея економічного бронювання – це зло. Адже перетворювати війну на війну бідних, тобто що громадянський обов'язок можуть і мають виконувати лише ті люди, які не мають достатньої кількості грошей, в той час, як інші можуть від цього відкупитися, – це дуже небезпечно для країни", - наголосив В'ятрович.

За словами народного депутата, війна, яка зараз ведеться, – це війна за незалежність держави, це війна за збереження нашої нації, а не війна бідних за те, щоб багаті могли відкупитися від війни.

"Такі ідеї дуже небезпечні, і гратися з ними в час, коли ми маємо проблеми з мобілізацією і бракуємо ресурсів для того, щоб зупинити російський наступ, — це підкидати росіянам теми якогось внутрішнього соціального конфлікту в країні", - резюмував В'ятрович.