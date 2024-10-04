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Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Юлія Лаврук
4 жовтня, 2024 п'ятниця
14:44
Суспільство повістка

Кабінет міністр України скоротив термін явки громадян на військову службу під час мобілізації до семи-десяти діб залежно від місця проживання

Зміст

Про це йдеться у постанові Кабміну №1134 від 1 жовтня 2024 року.

Раніше згідно з законодавством день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки.

Відтепер прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області - протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб.

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  • Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити, під час мобілізації без участі ТЦК і СП.

Теги:
Україна
Кабмін
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
ТЦК
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