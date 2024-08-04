"Це підрив всього Чорноморського флоту РФ": генерал Маломуж про потоплення підводного човна у Севастополі

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Ураження — надзвичайно важливий чинник. З чотирьох підводних човнів знищено один. Тобто 25% "підводного" флоту РФ було знецінено. Це дуже кропітка робота, що включає космічну та радіотехнічну розвідку, яка здійснює перехоплення, різні формати контролю комунікацій з командуванням, штабами, а тоді вже безпосередньо контроль переміщення на надводному форматі. Потопити підводний човен, коли він знаходиться на бойовому чергуванні під водою, надзвичайно складно. Треба чітко відслідковувати їхні рухи, переміщення їх зони дислокації для ремонту, поповнення боєприпасів, техніки, палива тощо. Розвідка, спецслужби і ударні ракетні сили провели комплекс завдань. Робота була проведена дуже успішно. Це підриває не тільки "підводний" флот, але в цілому Чорноморський флот РФ, який сьогодні не має реальних можливостей домінувати в Чорному та Азовському морях. Ми його переслідуємо системно. Командири РФ бояться виходити на бойові чергування, оскільки в будь-який момент чекають прильотів, знищення чи пошкодження корабля", - повідомив Маломуж.

За його словами, знищення підводного човна означає, що менше ракет "Калібр" може бути запущено в Україну.

"Підводний човен, оснащений ракетами "Калібр", пройшов ремонт і випробування для бойових завдань. Ми могли мати чергові удари у найближчий період. Найефективніший спосіб упередити удари ракетами — це знищувати їхні носії: підводні човни, пускові установки та літаки, що ми і робимо", - додав генерал.

Відтепер ворог буде дуже обережно ставитися до виведення своїх підводних човнів на бойове чергування, каже Маломуж.

"Зараз у росіян залишилося три підводні човни, один з яких на ремонті, а два можуть запускати ракети. Вони можуть одночасно запустити до 16 ракет, але є технічні проблеми. Вони повинні проводити регламентні роботи і заміну частин, а їх сьогодні немає у достатній кількості. Ми знищили ряд складів боєприпасів з ракетами "Калібр". Це ще одна тема — поставки через паромну переправу. Вони через Керченський міст цього не роблять, бо чекають ударів. Ворог тепер буде дуже обережно ставитися до виведення своїх підводних човнів на бойове чергування, передбачаючи, що ми задіємо інші системи. Є системи локації і конкретно виявлення новітніми засобами підводних човнів у підводному стані — можуть бути удари глибинними бомбами або підводними дронами. Це ще одна реальна перспектива їх знищення. Але те, що потенціал зменшився, це однозначно", - резюмував він.