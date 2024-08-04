Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Це підрив всього Чорноморського флоту РФ": генерал Маломуж про потоплення підводного човна у Севастополі
Ексклюзив

"Це підрив всього Чорноморського флоту РФ": генерал Маломуж про потоплення підводного човна у Севастополі

Тетяна Нижник
4 серпня, 2024 неділя
11:00
Війна з Росією Чорноморський флот РФ

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж прокоментував ураження Силами оборони підводного човна ЧФ РФ "Ростов-на-Дону" у Севастополі

Зміст

Про це він розповів  у етері телеканалу "Еспресо".

"Ураження — надзвичайно важливий чинник. З чотирьох підводних човнів знищено один. Тобто 25% "підводного" флоту РФ було знецінено. Це дуже кропітка робота, що включає космічну та радіотехнічну розвідку, яка здійснює перехоплення, різні формати контролю комунікацій з командуванням, штабами, а тоді вже безпосередньо контроль переміщення на надводному форматі. Потопити підводний човен, коли він знаходиться на бойовому чергуванні під водою, надзвичайно складно. Треба чітко відслідковувати їхні рухи, переміщення їх зони дислокації для ремонту, поповнення боєприпасів, техніки, палива тощо. Розвідка, спецслужби і ударні ракетні сили провели комплекс завдань. Робота була проведена дуже успішно. Це підриває не тільки "підводний" флот, але в цілому Чорноморський флот РФ, який сьогодні не має реальних можливостей домінувати в Чорному та Азовському морях. Ми його переслідуємо системно. Командири РФ бояться виходити на бойові чергування, оскільки в будь-який момент чекають прильотів, знищення чи пошкодження корабля", - повідомив Маломуж.

За його словами, знищення підводного човна означає, що менше ракет "Калібр" може бути запущено в Україну.

"Підводний човен, оснащений ракетами "Калібр", пройшов ремонт і випробування для бойових завдань. Ми могли мати чергові удари у найближчий період. Найефективніший спосіб упередити удари ракетами — це знищувати їхні носії: підводні човни, пускові установки та літаки, що ми і робимо", - додав генерал.

Відтепер ворог буде дуже обережно ставитися до виведення своїх підводних човнів на бойове чергування, каже Маломуж.

"Зараз у росіян залишилося три підводні човни, один з яких на ремонті, а два можуть запускати ракети. Вони можуть одночасно запустити до 16 ракет, але є технічні проблеми. Вони повинні проводити регламентні роботи і заміну частин, а їх сьогодні немає у достатній кількості. Ми знищили ряд складів боєприпасів з ракетами "Калібр". Це ще одна тема — поставки через паромну переправу. Вони через Керченський міст цього не роблять, бо чекають ударів. Ворог тепер буде дуже обережно ставитися до виведення своїх підводних човнів на бойове чергування, передбачаючи, що ми задіємо інші системи. Є системи локації і конкретно виявлення новітніми засобами підводних човнів у підводному стані — можуть бути удари глибинними бомбами або підводними дронами. Це ще одна реальна перспектива їх знищення. Але те, що потенціал зменшився, це однозначно", - резюмував він.

  • 3 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що армія України потопила російський підводний човен у Севастополі.

Теги:
Україна
Росія
Крим
ЗСУ
окуповані території
російський корабель
Чорноморський флот Росії
Читайте також:
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
Пільги для пенсіонерів
Автор Крістіна Слончак
2 серпня, 2024 п'ятниця
Що безкоштовно доступно для українських пенсіонерів: пільги та послуги
На фото: Стівен Тайлер з Aerosmith
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
4 серпня
12:24
вуличне освітлення
Міненерго назвало фактори, від яких залежить, чи повернеться Україна до графіків відключення світла
12:06
OPINION
Володимир В'ятрович
Памʼять як заручниця політики
12:03
В Одесі зіткнулись автомобіль ДСНС та вантажівка: постраждали водії та перехожа
11:50
росгвардія
Росіяни стягнули на ТОТ Донеччини додаткові сили росгвардії для пошуку дезертирів, - Спротив
11:27
Вовчанськ, Харківська область
До штурмів Вовчанська окупанти залучають найманців з Єгипту, - ОТУ "Харків"
11:13
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Голова МЗС Німеччини назвала розміщення у країні американських "томагавків" надійним засобом стримування РФ
10:59
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
"Хезболла" випустила по Ізраїлю десятки ракет: ЦАХАЛ стверджує, що завдав удару у відповідь
10:41
Дмитро Кулеба
Кулеба їде в африканське турне: які країни відвідає вперше
10:10
Володимир Путін та Дональд Трамп
Обмін ув'язненими: Трамп привітав Путіна з "чудовою угодою"
10:06
OPINION
Ми ніколи не дізнаємося правди, що роблять з увʼязненими росіяни
10:05
Дональд Трамп
У США суд відхилив клопотання адвокатів Трампа про закриття справи щодо втручання у вибори
10:00
Огляд
Преображення Господнє та Яблучний Спас
Коли Преображення Господнє та Яблучний Спас у 2024: заборони, значення та традиції
09:23
Наслідки обстрілу
Росіяни вночі обстріляли залізничну інфраструктуру на Полтавщині: є пошкодження
09:14
Кім Чен Ин
КНДР відмовилася від допомоги Сеула і Москви щодо подолання наслідків масштабних повеней
08:53
Донецька область, стела
Окупанти за добу вбили на Донеччині цивільного і ще 4 поранили
08:44
Минулої доби на фронті відбулося 140 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку, росіяни активні в районах Торецька та Куп’янська
08:37
З початку повномасштабної війни Повітряні сили знищили понад 8 тис. цілей окупантів
08:13
російський мінометний обстріл
Росіяни обстріляли з мінометів Очаків: поранено цивільну жінку
08:03
OPINION
Віктор Каспрук
Україна мусить закрити повітряний простір над Москвою
07:59
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила 5 танків, 59 артсистем і понад 1100 військових
07:43
ISW пояснив, про що свідчить бажання Путіна передати зброю хуситам
07:28
Джо Байден
Байден висловив сподівання, що Іран відмовиться від помсти Ізраїлю
07:17
сили ППО
Сили ППО за ніч знищили усі 5 "шахедів", якими росіяни атакували Україну
07:15
Анонс
Ярослава Магучіх, стрибки у висоту, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 4 серпня. Розклад
2024, субота
3 серпня
23:52
Інфографіка
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 8-го дня змагань
23:44
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті 3 серпня відбулось понад 100 зіткнень. Третина на Покровському напрямку
23:08
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати: Зеленський відреагував на тріумф фехтувальниць у Парижі
22:45
Оновлено
Марина Бех-Романчук, потрійний стрибок
Олімпіада-2024: Бех-Романчук провалила фінал потрійного стрибка
22:14
Оновлено
Червоний Хрест
Лубінець повідомив про розчленування українського полоненого росіянами: почато розслідування
22:05
Ольга Харлан, фехтування, Олімпіада-2024
Харлан стала найуспішнішою представницею України в історії Олімпійських ігор
22:00
Оновлено
Ємен, хусити
Єменські хусити отримали від РФ не озброєння, а консультантів з ГРУ, - ЗМІ
21:46
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях
Україна здобула у фехтуванні перше золото Олімпіади-2024
21:45
Оновлено
вибух
На Херсонщині росіяни скинули з дронів вибухівки на цивільних: серед поранених є 12-річний хлопчик
21:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Російські звільнені опозиціонери не дуже розуміють країну, в якій живуть, - Портников
21:25
У Криму залишилось 5 військових аеродромів, два з яких вже без літаків, - речник ВМС Плетенчук
20:59
Володимир Зеленський
Яскравий приклад втручання РФ у справи інших країн: Зеленський прокоментував присутність вагнерівців у Венесуелі
20:51
Артем Довбик, "Рома"
Довбик зіграв перший матч за "Рому"
20:47
Ексклюзив
Іран
"Іранці можуть бути зухвалими і доволі непростими": експерт-міжнародник Семиволос про ймовірну велику війну на Близькому Сході
20:31
військовий, ТЦК
У ТЦК пояснили, чи потрібно військовозобов'язаним повідомляти про одруження та народження дітей
20:30
Понад 69 тис. вступників на бакалаврат отримали рекомендації на бюджет, - МОН
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV