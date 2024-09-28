"Це – серце Херсонського краю": у Києві відзначили 315 річницю з дня заснування Голої Пристані

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Люди зібралися у столиці, аби вшанувати загиблих захисників та захисниць, а також підтримати жителів, які перебувають в окупації, тих хто потрапив у полон, або був змушений виїхати.

За словами учасників акції, у такий спосіб вони хочуть показати, що Гола Пристань – це Україна, а жителі цього міста – обʼєднанні люди, які шанують свою історію, традиції та вірять у перемогу.

"Сьогодні наша громада, яка перебуває в окупації, потерпає від московитів. Люди, які там перебувають, вони живуть в очікуванні, з надією і вірою. Люди збираються на Майдані для того, щоб підтримати тих, хто в окупації, підтримати тих, хто сьогодні виїхав за межі України, виїхав за межі окупованої території і перебувають по всьому білому світу. Підтримати їх і, відповідно, таким чином, показати всім, всьому світу, що Гола Пристань – це Україна, невід’ємна частина Херсонщини, невід’ємна частина кожного з нас. Це – серце Херсонського краю", - зазначила начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник.