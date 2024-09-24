З ТОТ Херсонщини повернули 16-річного хлопця та 18-річну дівчину
На підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини повернули 16-річного хлопця та 18-річну дівчину, позбавлену батьківського піклування
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що з хлопцем та дівчиною працюватимуть спеціалісти, які нададуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу.
"Кожне повернення - це окрема спецоперація, яка потребує надзусиль. Порятунком наших громадян цього разу займалася благодійна організація Save Ukraine", - написав Прокудін.
За його словами, лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 203 дитини з Херсонщини.
- На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути ще десятьох дітей. Їх вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини.
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