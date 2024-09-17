З ТОТ повернули ще 10 українських дітей: наймолодшій усього 3 роки

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вони (діти, - ред.) разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій Херсонщині. На щастя, нині дітлахи вже на вільній землі. Це - сім хлопчиків і троє дівчаток. Найменшій дитині 3 роки, найстаршій - 16", - написав він.



За його словами, дітям одразу надали всю необхідну психологічну та медичну допомогу.



"Над цим поверненням працювала команда благодійної організації Save Ukraine. Щиро вдячний, що все більше наших дітей у безпеці", - зазначив Прокудін.



За його даними, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 202 дитини з Херсонської області.