"Це тільки початок": партизанський рух "Атеш" провів масштабну агіткампанію в Сімферополі

Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у своєму Telegram-каналі.

У середу, 22 травня, стало відомо, що активісти з партизанського руху "Громадянська сила" провели агітаційну кампанію у Сімферополі.

"Понад 100 листівок було розвішано у Залізничному та Центральному районах міста. І це лише початок. Коли окупанти намагаються знаходити і зривати листівки, велика кількість людей приєднуються до нашого руху, приносячи з собою дуже цінну інформацію", - діляться інформацією партизану.