"Це тільки початок": партизанський рух "Атеш" провів масштабну агіткампанію в Сімферополі
Все більше жителів тимчасово окупованого Криму приєднуються до партизанського руху "Атеш"
Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у своєму Telegram-каналі.
У середу, 22 травня, стало відомо, що активісти з партизанського руху "Громадянська сила" провели агітаційну кампанію у Сімферополі.
"Понад 100 листівок було розвішано у Залізничному та Центральному районах міста. І це лише початок. Коли окупанти намагаються знаходити і зривати листівки, велика кількість людей приєднуються до нашого руху, приносячи з собою дуже цінну інформацію", - діляться інформацією партизану.
- Партизанський рух "Атеш" фіксує зміцнення Росією військово-морської бази Чорноморського флоту в Новоросійську.
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