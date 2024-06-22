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Війна з Росією: хроніка
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Це все-таки витівка авантюрна: Фейгін про можливе залучення Путіним північнокорейського контингенту у війні проти України

22 червня, 2024 субота
14:09
Війна з Росією Путін та Кім Чен Ин

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що, якщо військові Північної Кореї будуть відправлені на війну в Україну, то вони зазнають катастрофічних втрат

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз обговорюють, чи виходить з угоди Путіна та Кім Чен Ина, повертаючись до військової складової, те, що північнокорейські військовослужбовці можуть з'явитися в Україні. Цього не можна виключати. Хоча я не думаю, що угода, обов'язкова умова, щоб перешкоджати тому, щоб привезти північнокорейців. Привозили ж непальців, привозили африканців, багато кого, тому північнокорейці могли б з'явитися, мабуть. Я так розумію, що на державному рівні у цього є і матеріальні, й інші складові, про які домовляються, це з одного боку", - прокоментував опозиційний політик.

За його словами, з другого боку – це все-таки така витівка авантюрна.

"Розумієте, опинитися між росіянами та українцями, треба хоча б мову розуміти, менталітет. Я дуже сумніваюся, що молоді люди, а скоріш за все це будуть північнокорейські військовослужбовці, які достатньо молоді, то що вони зможуть розуміти, як себе вести на цій війні між слов'янами. Тобто я думаю, що там спад буде катастрофічний, бо ми усвідомлюємо, що північнокорейська армія при всій її зухвалій потузі, яку малює сама північнокорейська пропаганда, але це загалом дуже несучасна, відстала армія в шапках-ушанках", - резюмував Марк Фейгін.

  • 19 червня Володимир Путін був з візитом у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
  • Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
  • Крім того,військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може вдатись до відправки свого експедиційного корпусу для участі у війні на боці Росії.
Теги:
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
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