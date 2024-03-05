"Цифри вражають": Гуменюк назвала втрати окупантів в районі Кринок за добу

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"На лівобережжі Херсонщини ми продовжуємо утримувати наші позиції. Сили оборони далі працюють над розширенням плацдарму в районі Кринок. Ворог з впертою наполегливістю продовжує штурмові дії. За минулу добу вони спромоглись на два штурми наших позицій. Втім, бронетехніку вони не використовували. Через свої масові мʼясні штурми їм все важче набрати особовий склад на подібні дії", - повідомила Гуменюк.

За словами Гуменюк, ворог не рахується з втратами й продовжує наполегливо атакувати українські позиції

"Ворог зазнає втрат на цьому напрямку. За минулу добу маємо підтвердження про ліквідацію 75 окупантів. Якщо говорити про санітарні втрати окупантів, то їх понад 60 осіб. Саме такі втрати мають окупанти за добу штурмових дій в районі Кринок", - додала вона.