Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець
Ексклюзив

Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець

Марина Клюєва
29 серпня, 2025 п'ятниця
20:26
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Під час осінньо-зимової кампанії ворог так само намагатиметься перш за все вирішити питання із просуванням до Слов'янсько-Краматорської агломерації

Зміст

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо. 

"Коли ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, дійсно, Покровський напрямок залишається найбільш складним. 

Хоча цікаво, що такі закордонні видання, зокрема видання BILD буквально вчора чи позавчора написали про те, що українці зупинили російський літній наступ. Це звучало, як на мене, занадто оптимістично, хоча у будь-якому разі можемо це тлумачити, що цілі, які ставив противник на літню компанію, яка почалася там на кінці травня, вони насправді не досягнуті. Тому що курс на Слов'янсько-Краматорську агломерацыю, який для противника був найбільш важливим і залишається найбільш важливим, насправді він досягається надзвичайно повільно. За 24-й рік і 25-й рік Росія спромоглася захопити менше 1% нашої території. Але в будь-якому разі зараз відбувається певне перегрупування. Ми очікуємо початку осінньої зимньої компанії, де ворог так само буде намагатися в першу чергу вирішити питання якраз із просуванням до Слов'янсько-Краматорської агломерації, де захоплення Покровська для противника вкрай потрібне", - сказав він.

Сергій Згурець зауважив, що без захоплення Покровська росіяни не зможуть рухатись далі на Добропілля і в напрямку Краматорська. Тому якраз те, що відбувається навколо Покровська і Добропілля сьогодні є найбільш показовим.

"Президент сьогодні казав, що навколо Покровська сконцентровано 100 тисяч особового складу. Це дійсно так, це вже інформація загальновідома і зараз фактично можна розбити два компоненти, як оцінюють ситуацію навколо Покровська. Це бойові дії дещо вище в зоні Добропілля. Залишки російських військ там перебувають в певному оточенні, але там незначна кількість російських військових, і зараз ці військові постачаються за рахунок дронів. Росіяни намагаються надавати допомогу своїм оцим 50 або 100 військових, які там опинилися в цій пастці, а з українського боку дійсно проводяться контратаки, аби підрізати оце російське угрупування якраз в основі цього проникнення, а в цей час ворог здійснює атаки і в тому числі і на Покровськ з півдня і з заходу, де, власне, намагаються протискати нашу оборону і вплинути на логістику навколо Покровська. Так що в будь-якому разі Покровськ далі буде залишатися найбільш гарячою точкою і вона, власне, буде, як на мене, основною ціллю російської компанії. І от завершення літньої і початок осінньо-зимової", - розповів він.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Також військовий експерт прокоментував ситуацію на Запорізькому напрямку. Він зазначив, що коли мова йде про нього, то тут правильніше говорити про зону де збігаються адміністративні кордони трьох областей: Дніпропетровської, Запорізької і Донецької.

"Це якраз лінія, яка йде по річці Вовча. І там якраз ворог дійсно зараз намагається протискатися в зону Дніпропетровської області. На певних ділянках противнику це вдалося. І коли ми говоримо зараз про таку певну інтригу чи динаміку поточних дій, то власне там є такі два населених пункти. Маліївка відноситься до Донецької області, а до Запорізької області якраз - Темирівка, і власне між цими двома населеними пунктами ворог намагається просуватися до цих населених пунктів і таким чином охопити, зокрема, Комишуваху, аби створити ускладнення для наших військових. У будь-якому разі, цей напрямок не є таким, з одного боку активним в порівнянні з Покровським, але я б його поставив на друге місце по інтенсивності бойових дій і прагненню ворога якраз просуватися в Дніпропетровській області, створювати загрози для Запорізького напрямку, для Запорізького фронту. І власне створювати ризики, коли він буде буде намагатися просуватися на північ, якраз так само до Покровська, до траси, яка забезпечує цей населений пункт із заходу", - додав Сергій Згурець.

Теги:
Новини
Україна
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Автор Юрій Мартинович
27 серпня, 2025 середа
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Автор Марія Музиченко
29 серпня, 2025 п'ятниця
Російська атака дронами та ракетами 28 серпня: у Києві 23 людини загинуло, серед них 4 дітей
Автор Юлія Юліна
28 серпня, 2025 четвер
РФ завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України
Київ
+24.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.88
    Продаж 48.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
29 серпня
21:12
Ексклюзив
Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
21:09
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 29 серпня
20:59
Україна Польща
У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України
20:20
Володимир Зеленський
"Триває робота над фіналізацією всіх компонентів": Зеленський про гарантії безпеки для України
20:07
евакуація
Із Донеччини та Дніпровщини евакуації потребують понад 234 тис. людей, - Мінгромад
20:05
OPINION
Вибити зуби... якщо не ловити ґав
19:44
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 25 людей загинули
19:41
Стів Віткофф
Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна стосовно України, - Reuters
19:15
"Координуємо наші зусилля": Єрмак і Кислиця провели зустріч з Віткоффом у Нью-Йорку
18:54
Фрідріх Мерц
Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
18:48
Прапор Словаччини
Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
18:38
Трамп і Путін
Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
18:36
Ексклюзив
У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу
18:24
Президентка Молдови Мая Санду
Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
18:18
Оновлено
сили ППО
Стерненко заявив про масове переведення фахівців ППО в піхоту. Генштаб спростував
18:06
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
18:01
Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі
18:00
OPINION
Масована атака України: РФ змінює тактику тиску після провалу створення "буферних зон"
17:59
Екскерівнику ГУ ДСНС Київщини оголосили підозру у привласненні понад 3,6 млн гривень під час будівництва пожежного депо
17:57
екстренка
Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID
17:51
Віктор Орбан
ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала
17:37
Марія Захарова
Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ
17:36
Російського агента, який наводив ракети РФ на прифронтові шпиталі, засудили до 15 років тюрми
17:29
В Україну з початку року повернули понад 10 тис. тіл полеглих захисників
17:20
Ексклюзив
Віталій Портников
Це парад створення альтернативного політичного світу: Портников про візит низки лідерів держав до Китаю 3 вересня
17:12
Кая Каллас
ЄС скерує військових інструкторів в Україну після оголошення перемир'я, – Каллас
17:03
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 56 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:57
на фото наслідки обстрілу
РФ атакувала відділення Нової пошти в Краматорську: загинула людина, поранено 13-річну дівчинку
16:54
Трамп на даху
Підтримують політику 37%: рейтинг схвалення Трампа в США впав до найнижчого рівня за другий термін, - опитування
16:48
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Трамп скасував державну охорону для колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс
16:31
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів
16:20
Андрій Сибіга
Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня
16:17
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
16:09
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком і закликала ЄС "інвестувати у власну оборону"
16:03
OPINION
Чи треба мітинги узгоджувати з Генштабом?
16:00
Кая Каллас
"Єдине, що працює, – це тиск": Каллас розповіла, яким буде 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
15:53
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський заявив, що дозвіл на перетин кордону чоловікам 18-22 років не має впливу на обороноздатність України
15:50
Верховна Рада
Нардепи підготували постанову про відновлення трансляцій засідань Ради
15:25
Патріарх Кирило
"Великий потенціал православʼя в Африці": патріарх Кирил каже, що приходи РПЦ є у 36 країнах континенту
15:23
Червоний Хрест
Кількість зниклих безвісти у світі зросла на 70% за останні 5 років, – Червоний Хрест
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV