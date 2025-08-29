Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, дійсно, Покровський напрямок залишається найбільш складним.

Хоча цікаво, що такі закордонні видання, зокрема видання BILD буквально вчора чи позавчора написали про те, що українці зупинили російський літній наступ. Це звучало, як на мене, занадто оптимістично, хоча у будь-якому разі можемо це тлумачити, що цілі, які ставив противник на літню компанію, яка почалася там на кінці травня, вони насправді не досягнуті. Тому що курс на Слов'янсько-Краматорську агломерацыю, який для противника був найбільш важливим і залишається найбільш важливим, насправді він досягається надзвичайно повільно. За 24-й рік і 25-й рік Росія спромоглася захопити менше 1% нашої території. Але в будь-якому разі зараз відбувається певне перегрупування. Ми очікуємо початку осінньої зимньої компанії, де ворог так само буде намагатися в першу чергу вирішити питання якраз із просуванням до Слов'янсько-Краматорської агломерації, де захоплення Покровська для противника вкрай потрібне", - сказав він.

Сергій Згурець зауважив, що без захоплення Покровська росіяни не зможуть рухатись далі на Добропілля і в напрямку Краматорська. Тому якраз те, що відбувається навколо Покровська і Добропілля сьогодні є найбільш показовим.

"Президент сьогодні казав, що навколо Покровська сконцентровано 100 тисяч особового складу. Це дійсно так, це вже інформація загальновідома і зараз фактично можна розбити два компоненти, як оцінюють ситуацію навколо Покровська. Це бойові дії дещо вище в зоні Добропілля. Залишки російських військ там перебувають в певному оточенні, але там незначна кількість російських військових, і зараз ці військові постачаються за рахунок дронів. Росіяни намагаються надавати допомогу своїм оцим 50 або 100 військових, які там опинилися в цій пастці, а з українського боку дійсно проводяться контратаки, аби підрізати оце російське угрупування якраз в основі цього проникнення, а в цей час ворог здійснює атаки і в тому числі і на Покровськ з півдня і з заходу, де, власне, намагаються протискати нашу оборону і вплинути на логістику навколо Покровська. Так що в будь-якому разі Покровськ далі буде залишатися найбільш гарячою точкою і вона, власне, буде, як на мене, основною ціллю російської компанії. І от завершення літньої і початок осінньо-зимової", - розповів він.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Також військовий експерт прокоментував ситуацію на Запорізькому напрямку. Він зазначив, що коли мова йде про нього, то тут правильніше говорити про зону де збігаються адміністративні кордони трьох областей: Дніпропетровської, Запорізької і Донецької.

"Це якраз лінія, яка йде по річці Вовча. І там якраз ворог дійсно зараз намагається протискатися в зону Дніпропетровської області. На певних ділянках противнику це вдалося. І коли ми говоримо зараз про таку певну інтригу чи динаміку поточних дій, то власне там є такі два населених пункти. Маліївка відноситься до Донецької області, а до Запорізької області якраз - Темирівка, і власне між цими двома населеними пунктами ворог намагається просуватися до цих населених пунктів і таким чином охопити, зокрема, Комишуваху, аби створити ускладнення для наших військових. У будь-якому разі, цей напрямок не є таким, з одного боку активним в порівнянні з Покровським, але я б його поставив на друге місце по інтенсивності бойових дій і прагненню ворога якраз просуватися в Дніпропетровській області, створювати загрози для Запорізького напрямку, для Запорізького фронту. І власне створювати ризики, коли він буде буде намагатися просуватися на північ, якраз так само до Покровська, до траси, яка забезпечує цей населений пункт із заходу", - додав Сергій Згурець.