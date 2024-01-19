"Ця доба минула надзвичайно спокійно": Гуменюк про зменшення інтенсивності російських обстрілів

Про це повідомила керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, минулої доби на півдні України суттєво зменшилась інтенсивність обстрілів ворога з артилерії, а також кількість повітряних атак.

"Якщо попередня доба характеризувалася надзвичайною дробовою активністю в повітрі, то ця доба минула надзвичайно спокійно", - зазначила вона, додавши, що кількість артилерійських обстрілів також значно знизилась.

"Якщо раніше ми говорили про майже 100+ обстрілів, то ця доба не дотягнула і до 70 обстрілів по Херсонській та Миколаївській області", - підкреслила Гуменюк.

Також речниця заявила, що РФ продовжує позначати свою присутність, намагаючись артобстрілами тиснути на людей, зокрема на Херсонщині внаслідок обстрілів ворогом місцеві жителі були позбавлені тепла.

Гуменюк каже, що на лівому березі Херсонщини "ворог продовжує безглузді штурми", які не мають успіху та просування, але окупанти зазнають втрат особового складу і техніки, повертаються на свої позиції.

"Ми продовжуємо утримувати свої позиції і працюємо над розширенням плацдарму", - резюмувала вона.

За її словами, в таких погодних і бойових умовах, через надзвичайний тиск ворога, складну логістику оборонцям України надзвичайно важко працювати, проте ця робота продовжується попри труднощі.

На лівому березі загалом понад 70 тис. окупантів, які мають можливість маневрувати на площах, "тому що за ними великий материковий шмат України, який вони окупували". Гуменюк додала, що війська РФ там мають кілька сотень одиниць техніки, які вони можуть подавати до лінії зіткнення дозовано.

"Але всі дози, які вони подавали, ми вже знищили, і там вибудувалася вже смуга-кладовище ворожої техніки, до якої вони вже не наважуються досуватися", — підкреслила речниця.