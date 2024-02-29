Туск вважає, що усі заяви Путіна слід сприймати "абсолютно серйозно"

Про це пише Onet.

"Не лише агресивну риторику, а й озвучені Путіним рішення щодо підвищення самодостатності Росії, переведення економіки в режим війни та модернізації збройних сил - до цього слід ставитися абсолютно серйозно", - сказав Туск.

За його словами, Європа має зрозуміти, що гонка озброєнь, яку Росія нав'язує світу, має змусити Захід прокинутися та підготуватися у військовому ставленні до потенційних загроз".

Він також наголосив, що ЄС має ухвалити рішення, які збалансують військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще підготовленою до поганих сценаріїв.